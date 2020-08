Krakowskie Czyżyny mają własny park i parkour z prawdziwego zdarzenia

Na krakowskich Czyżynach powstał trzyhektarowy wyjątkowy park, który obok strefy cieszy i relaksu oferuje m.im. wall-holl czy parkour z prawdziwego zdarzenia, możemy przeczytać na portalu Krakow.pl.

Park ma być odpowiedzią na potrzebę stworzenia enklawy zieleni w rejonie ul. Stella-Sawickiego, gdzie dominuje silna zabudowa. Prace budowlane ruszyły w maju 2019 roku, a całkowity koszt inwestycji, która została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego wyniósł 10,9 mln zł.

Zanim powstał tutaj park, teren był niemal w całości pokryty asfaltem i betonem (były to pozostałości zarówno po zajezdni MPK, jak i po drodze do kołowania dla samolotów. W ramach projektu posadzono tutaj 252 drzewa i 14 tys. roślin.

W parku miejsce do wypoczynku znajdą zarówno zwolennicy relaksu w ciszy na łonie natury (od ruchliwej ulicy park osłaniają nasypy, na których posadzono drzewa i wysokie trway, które pełnić będą funkcję ekranu aksytycznego i wizualnego), jak i zwolennicy aktywnego spędzania czasu. W parku powstał pierwszy w mieście wall-holl, boisko do koszykówki, dwa boiska do gry w bule, siłownia, a także zaprojektowany przez ekspertów jeden z najnowocześniejszych w Polsce onbiektów do parkouru.