Krok bliżej do inwestycji dworcowych w Oławie, Gąsocinie i Małkini

Dworce w Oławie, Gąsocinie i Małkini to kolejne obiekty kolejowe, które zmienią swoje oblicze. Dzięki porozumieniom podpisanym z samorządami zmodernizowane dworce będą lepiej służyły pasażerom oraz lokalnym społecznościom.

Dzięki sygnowanym dziś dokumentom PKP S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Oławie, Gąsocinie oraz Małkini, pod warunkiem wynajęcia przez lokalne samorządy przestrzeni na dworcach po zakończeniu przedsięwzięć. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcach funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców. W Oławie, po przebudowie historycznego budynku – jednego z kilku najstarszych w Polsce dworców kolejowych, miasto zadeklarowało wynajęcie powierzchni na parterze budynku, a także piętrze ryzalitu centralnego. W tych przestrzeniach planowane jest m. in. uruchomienie posterunku Straży Miejskiej oraz stworzenie punktu krwiodawstwa. Funkcja pozostałych przeznaczonych na potrzeby samorządowe pomieszczeń zostanie określona przez przedstawicieli gminy na etapie dalszych prac projektowych. Z kolei w Gąsocinie całe piętro zabytkowego, drewnianego dworca ma zostać przeznaczone na cele społeczno-kulturalne. W Małkini, w wybudowanym od podstaw budynku, będą mieścić się strefa obsługi podróżnych i przestrzenie przygotowane na potrzeby samorządu. PKP S.A. zobowiązały się do wykończenia lokali zgodnie z przyjętym przez poszczególnych sygnatariuszy standardem. Strony zobowiązały się również do współpracy na każdym etapie inwestycji.

– PKP bardzo szeroko współpracują z samorządami w całej Polsce. Jednym z przejawów tych działań jest współdziałanie przy inwestycjach dworcowych. W wielu miejscach w kraju ten model już zadziałał. PKP zainwestowały w dworzec, a powierzchnie na nim wynajął samorząd. Przykładem może być choćby ostatnio zakończona przebudowa dworca Kraków Swoszowice, gdzie obecnie mieści Centrum Kultury Podgórze. Dzięki tego rodzaju działaniom dworce łączą w sobie funkcje związane z obsługą podróżnych z usługami przeznaczonymi dla mieszkańców. To rozwiązanie korzystne dla obu stron – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Obecnie przebudowy dworców w Oławie i Gąsocinie oraz budowa nowego obiektu w Małkini są na etapie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. W najbliższym czasie zostaną sporządzone programy funkcjonalno-użytkowe, określające wstępne zakresy inwestycji, które zostaną dopracowane na etapie opracowania dokumentacji projektowych. Jednak już dziś można powiedzieć, że przebudowy dworców w Oławie i Gąsocinie obejmą poprawę ich estetyki, funkcjonalności oraz umożliwią dostosowanie budynków do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcach i w ich otoczeniu. Wszystkie prace, z uwagi na to, że obiekty są objęty ochroną konserwatorską będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Natomiast w Małkini zostanie wybudowany całkowicie nowy dworzec, uwzględniający wszystkie współczesne standardy w tym zakresie.

Dworce w Oławie, Gąsocinie i Małkini zostały wpisane do Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w ubiegłym roku. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych PKP S.A. Planuje się, że przebudowa w Oławie i budowa dworca w Małkini będą realizowane w formule „Projektuj i buduj”, natomiast inwestycja w Gąsocinie zostanie podzielona na dwa etapy. Najpierw odbędzie się postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych, a następnie, po ich zakończeniu, zostanie wybrana firma do wykonania robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia wszystkich inwestycji to 2025 rok.