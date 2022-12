Krok bliżej do przebudowy dworca w Łukowie

Monumentalny, w stylu klasycystycznym, dobrze służący pasażerom i mieszkańcom regionu – taki będzie dworzec w Łukowie. PKP S.A. podpisały umowę z Łukowskim Ośrodkiem Kultury na najem powierzchni na dworcu po przebudowie.

Dworzec po przebudowie nie będzie już tylko miejscem obsługi podróżnych, ale zyska nową, kulturalną funkcję.

Na dworcu w Łukowie znajdzie się filia Łukowskiego Ośrodka Kultury z salą widowiskową.

Wiosną 2023 roku, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych modernizacji dworca w Łukowie.

To ważny krok na drodze do rozpoczęcia inwestycji. Dzięki sygnowanej właśnie umowie dworzec po przebudowie nie będzie już tylko miejscem obsługi podróżnych, ale zyska nową, kulturalną funkcję. Nieco ponad 850 m kw. powierzchni dworca zajmie filia Łukowskiego Ośrodka Kultury z salą widowiskową na 300 osób wraz zapleczem technicznym. Będzie się ona mieścić na piętrze budynku, natomiast na parterze zlokalizowane będą foyer, kasa, szatnia, toalety oraz garderoby.

Przebudowy dworców to inwestycje, które wraz z modernizacją linii kolejowych i zakupem taboru przez przewoźników kolejowych sprawiają, że polska kolej staje się komfortowym i dostępnym środkiem transportu dla wszystkich Polaków. Cieszy również to, że przy współpracy z koleją na dworcach coraz częściej otwierane są przez samorządy biblioteki, sale widowiskowe czy kinowe – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podpisanie umowy na najem powierzchni na dworcu Łuków, Fot. ŁOK

Podpisana dziś umowa ma dla PKP S.A. bardzo duże znaczenie, gdyż gwarantuje przyszłe zagospodarowania dworca, jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty. Dzięki niej, po przebudowie, dworzec w Łukowie przestanie być tylko obiektem obsługującym podróżnych, ale stanie się również centrum kulturalnym dla mieszkańców. Cieszy również to, że takich projektów z samorządami realizujemy coraz więcej. Warto wspomnieć choćby zakończone inwestycje w Szklarskiej Porębie Górnej, Węglińcu czy właśnie realizowane w Czechowicach-Dziedzicach i Dąbrowie Górniczej – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

Podpisanie umowy na najem powierzchni na dworcu Łuków, Fot. ŁOK

Pomysł wbudowania sali widowiskowej w budynek dworca kolejowego w Łukowie powstał równo 5 lat temu i był odpowiedzią złożoną przez PKP S.A. samorządowi miasta Łuków, by wspólnie nadać nową funkcję jednemu z najważniejszych obiektów zabytkowych. jakie przetrwały zawieruchy wojenne. Dla Łukowskiego Ośrodka Kultury ta modernizacja jest niepowtarzalną szansą na poszerzenie bazy lokalowej o pożądaną nie tylko przez mieszkańców miasta pełnowartościową salę widowiskową, co zdecydowanie poprawi dostęp do szeroko rozumianej oferty kulturalnej. Determinacja obu stron oraz zaangażowanie w przeprowadzenie tego projektu nie tylko przez władze samorządowe, ale i państwowe, zamyka pierwszy miejmy nadzieję, że najtrudniejszy etap prac przy przebudowie dworca w Łukowie – mówi Grzegorz Skwarek, dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Umowa na najem powierzchni została zawarta na okres 15 lat. Po jej podpisaniu rozpoczną się prace nad projektem technologii sceny, który stanie się integralną częścią dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia przebudowy dworca. Po jej opracowaniu, wiosną 2023 roku, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych modernizacji dworca w Łukowie.

Renowację przejdzie elewacja dworca

Inwestycja będzie miała kompleksowy charakter. Obejmie ona pochodzący z 1866 roku, a następnie przebudowany po wojnie w latach 1919-21 budynek wraz z jego najbliższym otoczeniem. Renowację przejdzie elewacja dworca. Zostanie ona pomalowana na jasnoszary kolor, natomiast detale, m.in. kolumny jońskie, portyk wejściowy, maszkarony czy gzymsy, będą koloru czystej bieli. Jasna kolorystyka elewacji będzie doskonale współgrała z odtworzonymi na wzór historycznych drzwiami i oknami w kolorze ciemnobrązowym i z dachem pokrytym blachą miedzianą. Renowację przejdą również schody przed wejściem głównym. Na fasadzie od strony peronów i miasta oraz na elewacjach bocznych zostaną umieszczone podświetlane napisy „Łuków” wykonane z liter przestrzennych. Na elewacji dworca, od strony peronów, zdecydowano się na odtworzenie historycznego zegara z dwoma tarczami. Bryłę budynku dworca podkreśli nowa iluminacja nocna.

Przywrócony reprezentacyjny charakter

Holowi dworca zostanie przywrócony reprezentacyjny charakter. Wnętrze będzie prezentowało się nowocześnie (nowe oprawy oświetleniowe, podświetlany sufit), aczkolwiek zdecydowano się na wprowadzenie elementów nawiązujących do historii obiektu, tj. odtworzenie na wzór historycznych okien i drzwi, boazerii i posadzki ze wzorem w szachownicę. Z holu wydzielono osobną poczekalnię znajdującą się za szklanym przepierzeniem. Poza ławkami znajdzie się w niej niewielki kącik zabaw dla najmłodszych. Hol będzie wyposażony w gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, defibrylator oraz stację ładowania urządzeń mobilnych i kilka ławek. Przejdziemy z niego bezpośrednio do foyer sali widowiskowej, a także do dworcowych toalet. Na parterze przewidziano jeszcze niewielkie pomieszczenie na wynajem, z możliwością sprzedaży w nim biletów.

Wnętrze dworca będzie prezentowało się nowocześnie (nowe oprawy oświetleniowe, podświetlany sufit), aczkolwiek zdecydowano się na wprowadzenie elementów nawiązujących do historii obiektu, tj. odtworzenie na wzór historycznych okien i drzwi, boazerii i posadzki ze wzorem w szachownicę, fot. PKP

Przebudowa dworca w Łukowie to również inwestycja w komfort wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, a korzystanie z obiektu będzie wygodniejsze dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań jak ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a czy mapy dotykowe budynku i jego otoczenia.

Dzięki inwestycji zostaną wdrożone rozwiązania przyjazne środowisku oraz wpływające pozytywnie na bezpieczeństwo dworca i podróżnych. Dworzec zyska nowoczesne i energooszczędne oświetlenie. Poprzez wymianę okien i drzwi, a także wprowadzeniu kurtyn powietrznych ograniczone zostaną straty ciepła. Nad pracą urządzeń technicznych będzie czuwał system inteligentnego zarządzania budynkiem, który będzie jednocześnie odpowiedzialny za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Zaprojektowano również nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoringu, kontroli dostępu i przeciwpożarowe.

Przebudowa dworca w Łukowie obejmie również jego najbliższe otoczenie. W projekcie zaplanowano zwiększenie powierzchni terenów zielonych i nowe nasadzenia przy budynku dworca oraz na granicy pomiędzy placem dworcowym i ulicą. Nowe będą również chodniki i nawierzchnia placu. Wzdłuż alei przylegającej do fasady zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi, a także niewielka strefa kiss&ride.

Wzdłuż ulicy zaprojektowano postój taksówek. Specjalnie dla osób dojeżdżających rowerem, przy południowo-wschodniej elewacji dworca, powstaną dwie wiaty rowerowy, które pomieszczą łącznie około 60 jednośladów.

Przebudowa dworca w Łukowie jest realizowana w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest dofinansowana ze środków z budżetu państwa. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A.