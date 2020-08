Krytyczny regionalizm w architekturze aparthotelu spod kreski Karpiel Steindel Architektura

Projekt pięciogwiazdkowego Bachleda Club Residence jest przykładem zastosowanej w praktyce idei tzw. krytycznego regionalizmu Kenetha Fromptona, która głosi współczesne wykorzystanie tradycyjnych elementów architektury regionalnej w podejściu do kształtowania w pełni nowoczesnego obiektu oraz jej rozwijanie w projekcie o dużej skali i kubaturze.

Bachleda Club Residence to pięciogwiazdkowy aparthotel zlokalizowany w sercu prestiżowego, polskiego kurortu górskiego – Zakopane. W budynku typu condo hotel znajduje się 129 komfortowych apartamentów. Kompleks składa się z dwóch budynków: historycznego Hotelu Wersal i dobudowanego do niego, nowego skrzydła.

Pięciogwiazdkowy standard wymagał zapewnienia prestiżu i wygody poprzez wprowadzenie szeregu funkcji towarzyszących oraz wyjątkowego połączenia nowoczesności z tradycjami i bogactwem lokalnego dziedzictwa tego malowniczego, górskiego regionu.

Zakopane to region górski, który swoją świetność zapoczątkował już w 2. połowie XIX wieku. Obecnie jest to najpiękniejszy i najpopularniejszy, górski kurort wypoczynkowych w Polsce. W ostatnich dekadach miejsce to stało się jednym z najciekawszych rynków inwestycyjnych w kraju. Rosnąca liczba turystów z Polski i z zagranicy, doceniających wybitne rzemiosło, piękno i oryginalność drewnianej zabudowy oraz jedyny w swoim rodzaju folklor sprawia, że przybywa tu hoteli i pensjonatów.

Bachleda Club Residence, czerpiący z bogatego dziedzictwa architektury, kultury i sztuki regionu wychodzi naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającego się rynku „hospitality, food & leisure”.

Realizacja stanowi połączenie doświadczeń zakopiańskiej pracowni Karpiel Steindel Architektura - płynących ze współpracy z inwestorami z sektora business & leisure – z renomą uznanego w regionie inwestora, realizującego swój autorski projekt Bachleda Club Residence.

W obiekcie zastosowano przeskalowane okapy, strzeliście wyciągnięte poza obrys budynku. Dzięki nim patrząc z dołu na szczyt można ulec złudzeniu skośności dachu, który w rzeczywistości rozpięty jest na całkowicie płaskiej połaci. Do wykończenia elewacji wykorzystano wyłącznie naturalne materiały takie jak modrzewiowe drewno oraz kamienne płyty z piaskowca. Szczerość użytych materiałów podkreślać ma ciepły i przytulny charakter resortu.

Projekt cechuje niestandardowe podejście do kształtowania elewacji budynku. Aby urozmaicić jego bryłę forma elewacji została wizualnie podzielona rytmem drewnianych rusztów podtrzymujących okap. Ten element konstrukcyjny jest kluczowy dla architektonicznego charakteru obiektu. Funkcjonalnie uzasadniony detal nadać ma rozpoznawalny klimat Bachleda Club Residence.

Na okalających rezydencję balkonach wprowadzono kamienne donice obsadzone lokalnymi odmianami endemicznej roślinności. Ten zabieg przywoływać ma skojarzenia z odpornymi na skrajne warunki atmosferyczne roślinami porastającymi granitowe półki skalistych Tatr.