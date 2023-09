Księży Młyn zyska niedostępny dziś teren. Powstanie tam zielony skwer z przywróconą rzeką

W ramach inwestycji T17 na Księżym Młynie w Łodzi, na terenie niedostępnym dziś dla mieszkańców powstanie zielona przestrzeń. Miasto podpisało wstępne porozumienie z inwestorem.

Mieszkańcy Łodzi zyskają nowa zieloną przestrzeń – teren zasłonięty obecnie betonowym płotem na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Tymienieckiego zostanie przekształcony w ogólnodostępną zieloną przestrzeń.

Wstępne porozumienie w tej sprawie podpisało Miasto Łódź i spółka deweloperska T17 sp. z o.o., która przy ul. Tymienieckiego planuje realizację prestiżowej inwestycji mieszkaniowej o nazwie T17.

Planowany skwer o wielkości ok. 3000 mkw. znajduje się na osiedlu Księży Młyn naprzeciwko parku im. Kilińskiego – w miejscu, gdzie przebiegała niegdyś kolej scheiblerowska i płynęła rzeka Lamus, łącząc się z Jasieniem. Lamus od początku XX wieku jest schowany w podziemnym kanale, ale już wkrótce może się to zmienić.

– Nasze zaangażowanie ma służyć nie tylko podwyższeniu estetyki przestrzeni publicznej – mówi Fryderyk Bojdo, członek zarządu spółki T17. - Chcemy też zmienić percepcję tego fragmentu miasta przez mieszkańców i turystów, udostępniając im wysokiej jakości zaprojektowaną zieloną przestrzeń i realizując tym samym zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje plac publiczny / skwer w tym miejscu, a także szlak pieszo-rowerowy w śladzie dawnej kolei. Oddamy w ręce mieszkańców miejsce, które będzie punktem integracji, rekreacji, a jednocześnie stanie się atrakcją turystyczną. W ten sposób stworzymy na terenie posiadeł wodno-fabrycznych nowe miejsce spotkań i spacerów.

Urząd Miasta Łodzi planuje wydobycie rzeki Lamus na powierzchnię w perspektywie kilku najbliższych lat.

fot. mat. pras.

- To absolutnie wyjątkowa sytuacja a jako inwestor planujący realizację zabudowy mieszkaniowej, nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy nie dołożyli cegiełki do tej zmiany i nie wpisali się w działania Miasta w tym zakresie. Wydaje nam się, że to może być modelowa współpraca na linii Miasto – biznes poprzez wzajemne uzupełnianie się – stwierdza Fryderyk Bojdo.

Wraz z łódzkimi urbanistami oraz we współpracy z Wydziałem Środowiska UMŁ, przygotowana została wstępna wizja tego miejsca. Teren, który ma kształt trapezu o długości około 130 metrów i szerokości prawie 30 metrów, ma zyskać nowe życie dzięki wykorzystaniu czterech kluczowych elementów kompozycyjnych – przy tworzeniu koncepcji pod uwagę zostały wzięte następujące elementy: szlak pieszo-rowerowy, próba odtworzenia rzeki Lamus, rzeźba lub fontanna nawiązująca do historii miejsca oraz główna dominanta urbanistyczna placu, czyli planowana inwestycja przy Tymienieckiego 17. Szlak pieszo-rowerowy, który ma być główną osią placu, zostanie zlokalizowany w śladzie dawnej kolei, a rzeka Lamus zostanie odtworzona w łagodnym obniżeniu terenu i zakończy się niewielkim stawem, gdzie znajdzie się utwardzona przestrzeń do siedzenia. Na skwerze zainstalowane zostaną liczne ławki, powstaną pagórki do leżenia, a roślinność wodna i naturalne elementy dopełnią jego charakteru.

– Niezwykle istotną kwestią jest dla nas zieleń: planujemy jako inwestor posadzić kilkadziesiąt drzew, w tym drzew dużych, nawet kilkunastometrowych, jeśli to tylko technicznie będzie możliwe. Choć to działanie niestandardowe, konsultowaliśmy się łódzkimi dendrologami i społecznikami. Nasze rozmowy dotyczyły m.in. tego, jak najbardziej efektywnie wykorzystać miejsce na skwerze pod zieleń, czy można będzie tu przesadzić i jak będą się „czuły” w tym miejscu duże egzemplarze drzew. Także gatunki zostały wstępnie wyselekcjonowane w taki sposób, aby nawiązywały do roślinności w parku im. Kilińskiego, i aby cały obszar był spójny – dodaje Fryderyk Bojdo.

Wstępna koncepcja skweru będzie dalej rozwijana przez inwestora we współpracy z Miastem Łódź.

Za projekt inwestycji mieszkaniowej odpowiada renomowana i wielokrotnie nagradzana w Polsce i na świecie (m.in. nominacje do prestiżowej nagrody Miesa Van der Rohe) śląska pracownia architektoniczna Konior Studio. Architekci w ostatnim czasie otrzymali m.in. nagrodę Ikona Katowic plebiscytu Supermiasta, nagrodę Grand Prix Prezydenta Miasta Warszawy czy Nagrodę Roku SARP 2023 r. Spółkę deweloperską T17 tworzą: UNIQUM sp. z o. o, działająca w Łodzi w obszarze zabytkowych budynków oraz giełdowa spółka Internity S.A., zajmująca się projektowaniem luksusowych wnętrz oraz zarządzania procesem inwestycji.