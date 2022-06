Kształt morskich fal i zdobione elewacje: tak wygląda pierwszy budynek Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie

Powstające w Sopocie Europejskie Centrum Rodziny będzie zespołem pięciu budynków inspirowanych medycyną holistyczną. Pierwszy z nich został ukończony we wrześniu ubiegłego roku i już intryguje nietuzinkową fasadą i formą. Za projektem stoi pracownia FAAB.

Architekci z pracowni FAAB zaprojektowali kompleks pięciu budynków Europejskiego Centrum Rodziny, które powstaje w Sopocie.

Pierwszy budynek, który został ukończony we wrześniu ubiegłego roku został niedawno wyróżniony w międzynarodowym plebiscycie A+Awards.

Budynek wyróżnia nietuzinkowa forma zainspirowana kształtem fal morskich z fotografii Pierre'a Carreau oraz perforowane elewacje nawiązujące do lokalnej tradycji zdobienia fasad w Sopocie.

Obecnie trwa budowa trzech z pięciu zaplanowanych budynków Centrum, a w fazie projektowania jest ostatni budynek.

Inwestycja realizowana jest w trzech etapach. W powstałym budynku mieści się akredytowane laboratorium diagnostyczne wykonujące pełne spektrum procedur, w tym sekwencjonowanie całego genomu pacjenta i badania SARS-CoV2, centrum badawczo-rozwojowe oraz pomieszczenia administracyjne. Decyzja o przebudowie części przestrzeni na laboratorium diagnostyczne SARS-CoV-2 została podjęta w roku 2020, podczas trudnej sytuacji pandemicznej. Laboratorium to jest nadal wykorzystywane do określania nowych mutacji.

W centrum uwagi... fale ze zdjęć

Architekci z pracowni FAAB inspirację dla swojego projektu czerpali z fotografii francuskiego artysty Pierre'a Carreau, a konkretniej z serii prac zatytułowanych AquaViva, których motywem jest fala morska. Stąd też forma budynku, która ma przywodzić skojarzenia z falą morską – skojarzenie tym bardziej adekwatne, że obiekt znajduje się w odległości zaledwie 400 m od nadbałtyckiej plaży.

Nad południowym wejściem do budynku góruje obficie zakrzywiony baldachim, fot. Maciej Lulko

Przetłumaczenie formy fal na architekturę było sporym wyzwaniem. Nad południowym wejściem do budynku góruje obficie zakrzywiony baldachim, który najpierw został stworzony przez architektów jako cyfrowy model 3D, a następnie przekazany lokalnym wykonawcom w celu przygotowania makiet 1:1. Na miejscu dokonane zostały wszelkie korekty, tak aby stworzyć bezszwowe połączenie i płynne przejście wzoru z sąsiadującymi panelami. Dodatkowym wyzwaniem była obecność okiennic w płaszczyźnie baldachimu.

Ale przetłumaczona na język architektury fala uchwycona w fotografiach Pierre'a Carreau to nie jedyna cecha bryły budynku. Równie efektowne co sama forma bryły są perforacje na elewacjach. Perforowane panele (których w sumie jest aż 1362!) nawiązują do lokalnej tradycji zdobienia elewacji ornamentami rzeźbionymi w drewnie oraz symbolizują starożytny motyw kwiatu życia, któremu przypisywana jest uzdrawiająca moc. Perforacje dodają lekkości bryle budynku, a przy okazji ożywiają otoczenie budynku, wprowadzając ruch i tworząc ulotny detal.

Perforowane elewacje nawiązują do lokalnej tradycji zdobień na fasadach. fot. Maciej Lulko

Architektura pasywna i ekologiczne rozwiązania

W projekcie zastosowane zostały liczne ekologiczne rozwiązania. Przede wszystkim postawiono na szereg pasywnych rozwiązań, które chronią pomieszczenia budynku przed przegraniem, które w przypadku budynku o funkcji takiej jak ten, prowadzić by mogło nie tylko do dyskomfortu przebywających wewnątrz osób, ale również wyłączania się sprzętu laboratoryjnego i - w efekcie - nawet utraty materiału badawczego.

Dlatego też, na przykład, architekci zrezygnowali z dużych szklanych powierzchni, a największe pomieszczenie, w którym znajduje się linia wytwarzająca największą ilość ciepła usytuowano od strony północnej obiektu.

Perforowane, efektowne wizualnie elewacje również przyczyniają się do ochrony budynku przed przegraniem. Są dwuwarstwowe: zewnętrzna warstwa pełni rolę ciągłej bariery ochronnej, osłaniając warstwę wewnętrzną przed nagrzewaniem.

Oprócz tego, budynek przystosowano do gospodarowania wodami opadowymi. Między innymi zainstalowano rozbudowany system retencji wód opadowych, a także zbiornik buforowy. Woda z niego pobrana wykorzystywana jest do spłukiwania toalet.

Architektura pierwszego budynku została doceniona na arenie międzynarodowej. Realizacja zdobyła wyróżnienie Special Mention w prestiżowym plebiscycie A+Awards.