Kto odpowie za zazielenienie placu Nowy Targ?

Zarząd Zieleni Miejskiej otworzył oferty w przetargu na zazielenienie wrocławskiego placu Nowy Targ. Jeśli postępowanie uda się rozstrzygnąć w ciągu kilku tygodni, plac zazieleni się wiosną 2024 roku.

Już wiosną 2024 r. wrocławianie będą mogli cieszyć się zielenią na placu Nowy Targ.

Tam gdzie teraz jest betonowa powierzchnia, zasadzonych zostanie aż 63 tys. nowych roślin.

Zakończono nabór ofert do przetargu na zazielenienie wrocławskiego placu Nowy Targ. W przetargu wpłynęły dwie oferty.

– Jesteśmy zdeterminowani by jedną z nich wybrać. Trwa ich sprawdzanie. Przypomnijmy, że zamierzamy posadzić na Nowym targu ponad 63 tys. roślin - w tym 172 drzewa, ponad 27 tys. bylin, blisko 13 tys. traw, 23 tys. roślin cebulowych – informuje ZZM w mediach społecznościowych.

Wiadomo, że konieczna będzie częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki i płyt. Planuje się tutaj wykonanie nowych warstw technologicznych opartych na systemie zielonego dachu. Zostanie on wypełniony substratem glebowym (to specjalne podłoże zamiast ziemi).

Do zrobienia są oprócz tego przyłącza wodociągowe i system automatycznego nawadniania. Remont przejdą elementy małej architektury (pojawią się także nowe). Zmodernizowany ma zostać układ oświetlenia oraz punkty zasilania pod food trucki.

– Jeśli postępowanie uda się rozstrzygnąć teraz w ciągu kilku tygodni, zadanie zostanie zakończone wiosną 2024 roku. W przetargu złożono dwie oferty, trwa ich sprawdzanie. Jeśli spełniają nasze oczekiwania, w ciągu kilku tygodni powinniśmy poznać wykonawcę. Mamy nadzieję rozstrzygnąć przetarg na przełomie sierpnia i września – informuje Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.

To pierwszy etap prac. Jeżeli znajdą się na to odpowiednie środki, w kolejnych latach możliwe będzie wybudowanie na placu fontanny.

Wielkie zmiany

Plac Nowy Targ we Wrocławiu zostanie przebudowany i zazieleniony. Zostanie on wypełniony substratem glebowym (specjalny rodzaj podłoża zamiast ziemi) i dzięki temu – na placu nasadzonych zostanie ponad 63 tysiące roślin. To między innymi: 172 drzewa, ponad 27 tysięcy bylin, 193 paprocie, blisko 13 tysięcy traw, 23 tysiące roślin cebulowych oraz pnącza.

Plac Nowy Targ we Wrocławiu zostanie przebudowany i zazieleniony. Zostanie on wypełniony substratem glebowym (specjalny rodzaj podłoża zamiast ziemi) i dzięki temu – na placu nasadzonych zostanie ponad 63 tysiące roślin, fot. mat. pras.

Nawierzchnia – w zależności od miejsca – zostanie rozebrana na głębokość 35, 45 i 60 cm. Zastąpią ją nowe warstwy izolacji oraz warstwy drenująco-retencyjne wraz z substratem. Ponadto rabaty zostaną wyniesione na 25 cm, dzięki czemu powstaną warunki potrzebne do rozwoju roślin. Konieczne działania związane są także z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury.

Na placu zmodernizowane zostanie też oświetlenie, a przy okazji prac elektrycznych utworzone zostaną punkty zasilania pod food trucki. Łącznie przebudowane zostanie około 60 procent placu.