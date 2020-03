Kto wybuduje Ośrodek Ruczaj? To nowe centrum kultury w Krakowie

Z uwagi na bardzo dużo pytań od potencjalnych oferentów, w tym również wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie ofert w przetargu na budowę Ośrodka Ruczaj, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zadecydował o zmianie terminu przyjmowania propozycji w prowadzonym postępowaniu. Aktualnie oferty można składać do 24 kwietnia - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

REKLAMA

- Mamy ponad 100 pytań do specyfikacji przetargowej. Trudno się dziwić, bo budynek ośrodka, a także różne rozwiązania techniczne i architektoniczne przewidziane w projekcie to nie lada wyzwanie dla firm. Dodatkowo, jest bardzo wiele próśb i sugestii, by z uwagi na obecną sytuację w kraju, dać firmom więcej czasu na przygotowanie rzetelnych ofert – wskazuje Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. – Dlatego podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu składania propozycji przetargowych. Obecnie jest to 24 kwietnia, choć w zależności od rozwoju sytuacji, termin może ulec zmianie – informuje dyrektor ZIM.

Ośrodek Ruczaj jako filia Centrum Kultury Podgórza ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii. Zgodnie z założeniem, ośrodek ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

Sam gmach Ośrodka Ruczaj to bardzo ciekawa bryła architektoniczna. Autora koncepcji poznaliśmy pod koniec 2017 roku, kiedy sąd konkursowy pracujący pod kierunkiem architekta Borysława Czarakcziewa zadecydował o wyborze propozycji Ośrodka Ruczaj, przedstawionej przez biuro Limba Eko sp. z o.o. z Krakowa.