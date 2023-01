.KTW II oficjalnie otwarty. Największe biuro zajmuje aż 9 pięter!

Flagowa inwestycja TDJ Estate, która oferuje niemal 40 tys mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej, biurowiec .KTW II w Katowicach został oficjalnie otwarty. A wraz z nim 9-piętrowe biuro największego najemcy obiektu, którego projekt stworzyła pracownia The Design Group.

PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center (PwC SDC), będący częścią sieci firmy doradczej PwC, to jedna z największych firm z branży BPO/SCC i nowoczesnych usług dla biznesu na rynku lokalnym i w Polsce. W ostatnim czasie firma przeniosła swoje biuro do nowo powstałego biurowca .KTW II, zlokalizowanego w katowickiej Strefie Kultury. Inwestycja firmy TDJ sąsiaduje więc m.in. z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy też halą widowiskowo-sportową „Spodek”. Najwyższy biurowiec w Katowicach oferuje blisko 40 000 mkw. powierzchni najmu o najwyższym standardzie technicznym klasy A.

W czwartek 12 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego biurowca .KTW II. W wydarzeniu tym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Gościem honorowym wydarzenia był Pan Marcin Krupa (Prezydent Miasta Katowice), którego obecność potwierdza znaczenie inwestycji dla rozwoju miasta. Pojawiło się także szerokie grono przedstawicieli firmy TDJ, Zarządu i Pracowników PwC, wykonawców budowy, kontrahentów oraz architektów. W obecności licznie przybyłych zaproszonych gości, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym zainaugurowanie działalności nowego budynku biurowego .KTW II.

Goście mieli okazję zwiedzić biurowiec i przestrzenie siedziby największego najemcy budynku, PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center.

Przestrzeń biurową PwC SDC o powierzchni niemalże 10 tys mkw zaprojektowali architekci z warszawskiej pracowni The Design Group. Opracowali oni pełny projekt wykonawczy od koncepcji po nadzór.

Społeczność, jaką tworzą pracownicy PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center, od początku była podkreślana przez klienta jako kluczowa. Nabrała ona jeszcze większego znaczenia w rzeczywistości post pandemicznej, w której to właśnie relacje społeczne są najczęstszym powodem powrotu do biura. Nowe biuro PwC SDC jest więc miejscem silnie związanym z integracją, komunikacją i współpracą osób tworzących tę firmę. Zadbaliśmy tu o wysoki komfort akustyczny, elastyczność przestrzeni i dopasowanie jej do modelu pracy hybrydowej. – opowiada Konrad Krusiewicz, architekt i CEO The Design Group.