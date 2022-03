Kultowe delikatesy w nowej odsłonie. Oto najnowsza realizacja Traffic Design

Traffic Design zaprezentowało swoje najnowsze dzieło - odświeżoną witrynę sklepową kultowych Delikatesów Aldek 34 w Gdyni. Za projektem szyldu stoi Renata Maj.

Stowarzyszenie Traffic Design prowadzi działania projektowe i edukacyjne skoncentrowane wokół estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Ich flagowe projekty to Festiwal, który od 2011 roku odbywa się w Gdyni oraz re:design realizowany od czterech lat. Na swoim koncie Traffic Design posiada kompleksowe realizacje estetyzacyjne w Trójmieście, Warszawie oraz w innych miastach. Tym razem przyszła pora na Gdynię i witrynę Delikatesów Aldek 34.

Modernistyczny budynek, w którym znajduje się Aldek od kilku lat znajdował się na liście „rzeczy do zrobienia” Traffica. Jako miejsce do projektowej interwencji wskazywali go też gdynianie w sondzie w mediach społecznościowych organizacji.

- Staramy się zachęcać przedsiębiorców do takiego zagospodarowywania witryn, by było przez nie widać wnętrze. Tu nie było to możliwe, ze względu na regały znajdujące się w małej odległości od okien, ale poprzez zastosowanie płytkich boksów i montaż elementów na dystansie udało się stworzyć wrażenie przestrzenności – mówi Renata Maj z Traffic Design, autorka projektu.

W siedmiu witrynach, w których do tej pory były wyklejki, umieszczono drewniane konstrukcje - podzielone tematycznie między innymi na: owoce, słodycze, warzywa, nabiał, mięso. Pozostałe witryny zostały oczyszczone z reklam. Poszczególne elementy mają nowoczesny, ilustracyjny charakter, wszystko wraz z szyldem zostało ręcznie wycięte i pomalowane.

Sama nazwa sklepu została namalowana na giętej blasze, która według zamysłu projektantki miała stać się samodzielnym detalem wpisanym w architekturę budynku. Oberżyna nawiązuje do poprzedniego szyldu Aldka.

– Zdaliśmy się zupełnie na pomysły Traffic Design, znaliśmy ich poprzednie realizacje i postanowiliśmy nie ingerować w projekt. Efekt jest super: jest przejrzyście, nowocześnie, ale też trochę retro. Mamy odzew od klientów, którzy tu zaglądają i pytali, czy to Traffic Design jeszcze przed oficjalnym odsłonięciem projektu - mówią właściciele obiektu.

Działanie zostało zrealizowane w ramach długoterminowej współpracy z miastem Gdynia i wprowadzania dobrych praktyk projektowych na ulicach miasta. W ramach tego samego projektu powstały między innymi instalacja metalograficzna: Meduza, mural na szkole nr 21, szyld magla, szyld baru „Smakosz”.