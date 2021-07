Kultowe łódzkie Siódemki zyskały nowy ogródek

Łódzki klub "Siódemki" zyskał nowy ogródek - jest dwupoziomowy, cały przeszklony i całoroczny. Wokół niego rozkwitło zielone podwórko z drzewami i krzewami.

– Pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 to kolejna perła łódzkiej rewitalizacji. To również jeden z najciekawszych zabytków na najważniejszej ulicy Łodzi. Pod tym adresem mieścił się słynny klub studencki „Siódemki”. Na jego niewielkiej, wciśniętej w róg sali scenie, regularnie koncertowały największe gwiazdy jazzu i rocka. „Siódemki” to miejsce pełne legend i anegdot. Jedna z atrakcji turystycznych naszego miasta. Dziś prezentujemy nowe miejsce na mapie Łodzi – tu przy ulicy Piotrkowskiej powstał nowy dwupoziomowy, cały przeszklony ogródek. Ale to nie wszystko remont przeszły również pałacowe wnętrza. Pałac odzyskał zabytkowe polichromie, malowidła i zdobienia. W budynku powstały przestrzenie przeznaczone na działalność gastronomiczną oraz 16 lokali biurowych. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowany został dźwig osobowy, zniknęły wszelkie bariery architektoniczne. Wartość inwestycji przy Piotrkowskiej 77 to 9 mln zł – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

Tak jak dotychczas, dawny pałac Maksymiliana Goldfedera pełnił będzie funkcję usługową, a działające w nim od lat lokale gastronomiczne, które na stałe wpisały się w gastronomiczną i rozrywkową mapę Łodzi, pozostaną w budynku. W oficynie i na nieużytkowanym poddaszu powstaną nowe lokale biurowe.

– Ważnym elementem tej przestrzeni jest zieleń. Na podwórku zostały posadzone pnącza, krzewy, kwiaty i byliny. Rosną tu też dwa graby. Wszystkie nasadzenia utrzymane są w charakterze dużych grup roślinnych. Remont dobiega końca i niebawem to miejsce ożyje nową energią. Jestem przekonany, że mieszkańcy naszego miasta, jak i turyści będą chętnie odwiedzać to miejsce – dodaje wiceprezydent Adam Pustelnik.

– Łódzka rewitalizacja kwitnie i to podwórko jest tego idealnym przykładem. Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu prac w podwórku przy Piotrkowskiej 102. Dziś prezentujemy efekt finalny podwórka przy Piotrkowskiej 77. Jesteśmy w miejscu kultowym – nie tylko z uwagi na słynne „Siódemki” – również historia właściciela pałacu jest bardzo ciekawa. Maksymilian Goldfeder do Łodzi przyjechał w 1870 r. z Warszawy, gdzie pracował u brata. W Łodzi prowadził kantor. W 1899 r. za 15 tys. rubli kupił działkę przy ul. Piotrkowskiej 77. Powstał w tym miejscu zachwycający detalami pałac zaprojektowany przez Hilarego Majewskiego, słynnego łódzkiego architekta miejskiego. Roboty rewitalizacyjne są już na ukończeniu. Odnowione zostały elewacje, wyremontowano podwórze, a także wykonane zostały prace remontowe w oficynie. Był to bardzo skomplikowany projekt, realizowany w szczególnych warunkach, bo przy częściowym zasiedleniu obiektu. A wszystko odbywało się pod okiem konserwatora zabytków – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.