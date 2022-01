Kultowe lokalizacje warszawskiej woli na antysmogowym muralu od Bakcyl Studio

Pączkarnia z Górczewskiej, Rondo Daszyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego – to tylko kilka popularnych miejsc na mapie warszawskiej Woli, które przedstawiono na nowym, antysmogowym muralu przy ul. Wolskiej. Za jego projekt odpowiada Bakcyl Studio. Grafika nawiązuje do współczesnej, skandynawskiej szkoły minimalistycznego rysunku 2D. Pomysłodawcą muralu jest Skanska.

Antysmogowy mural przy ul. Wolskiej jest ukłonem w stronę topografii i historii warszawskiej Woli. Projekt przedstawia ilustracje kultowych miejsc tej części miasta – m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stację Muzeum, Rondo Daszyńskiego, Dworzec Zachodni oraz EXPO XXI, łącząc je z ilustracją zupełnie nowej przestrzeni. Jest nią osiedle NU! Warszawa Wola, czyli inwestycja skandynawskiego dewelopera – spółki mieszkaniowej Skanska.

Rewitalizacja warszawskiej Woli

Powodem, dla którego Skanska postanowiła stworzyć mural w przestrzeni miejskiej, była chęć “przywitania się” z mieszkańcami dzielnicy, w której rozpoczęła realizację nowej inwestycji – NU! Warszawa Wola. Powstanie osiedla jest również związane z rewitalizacją jego pobliskiej okolicy. Deweloper wyremontuje odcinek ul. Kolejowej oraz wybuduje tu nowe chodniki i ścieżkę rowerową. Projekt Skanska zakłada także powstanie nowych obiektów usługowych i przestrzeni rekreacyjnych – m.in. zupełnie nowego parku, dostępnego dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

- Stworzenie muralu było dla nas atrakcyjnym sposobem na wyraźne zaznaczenie tego, że przystąpiliśmy do realizacji wieloetapowego osiedla w tej części miasta. Projekt grafiki ma formę swoistego planu dzielnicy i wprost nawiązuje do topografii prężnie rozwijającej się Woli. Co więcej, mural ilustruje lokalizację naszej inwestycji względem najbardziej popularnych punktów orientacyjnych w okolicy – mówi Aleksandra Goller, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Z kolei jego antysmogowe właściwości wpisują się w proekologiczne działania naszej firmy oraz w „zielone” rozwiązania, które stosujemy we wszystkich naszych inwestycjach mieszkaniowych – dodaje.

Mural antysmogowy – jak działa?

Antysmogowe właściwości muralu to efekt zastosowania specjalnych farb fotokatalitycznych. To właśnie one, pod wpływem światła, unieszkodliwiają cząstki tlenku azotu, znajdujące się w powietrzu - są to jedne z najbardziej niebezpiecznych składowych smogu. Badając skuteczność specjalistycznych farb na budynkach w Manili, udowodniono, że w przeciągu 6 miesięcy redukcja szkodliwych cząstek zmniejszyła się o 26% w stosunku do sytuacji wyjściowej. Co więcej, szacuje się, że 1 m kw. powierzchni pomalowanej farbą fotokatalityczną, oczyszcza powietrze w takim stopniu, w jakim robi to średniej wielkości drzewo. Z kolei mural Skanska zajmuje ponad 196 m kw. ściany budynku.

Ilustracje w skandynawskim stylu

Twórcy muralu postanowili odwołać się do skandynawskich korzeni Skanska oraz do współczesnej stylistyki szwedzkiego, minimalistycznego rysunku w wymiarze 2D. W ten sposób powstała estetyczna, a jednocześnie prosta grafika, która harmonijnie wpisuje się w otoczenie.

- Nasz projekt bazował na idei skandynawskiej prostoty. To koncept, który z jednej strony pomógł nam bezpośrednio nawiązać do szwedzkiego rodowodu Skanska, a z drugiej stworzyć atrakcyjną i przejrzystą ilustrację – mówi Bartosz Podlewski z Bakcyl Studio. – Oczywiście nie mogliśmy przy tym zapomnieć o odbiorcach muralu – przechodniach i kierowcach, którzy na odczytanie i rozszyfrowanie komunikatu mogą poświęcić od kilku do kilkunastu sekund. Ważne było więc, by z łatwością mogli rozpoznać zaproponowany przez nas plan dzielnicy oraz odnaleźć na nim kultowe miejsca warszawskiej Woli – dodaje.