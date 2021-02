Kultowe obiekty wrocławskiego Manhattanu w centrum uwagi „Wędrującej wystawy”

Do 28 lutego w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu można oglądać „Wędrującą wystawę”. Prezentuje ona m.in. archiwalne zdjęcia ikonicznych budynków wrocławskiego Manhattanu zaprojektowanych przez światowej sławy architektkę – Jadwigę Grabowską-Hawrylak. Z ekspozycji dowiemy się m.in., skąd wzięła się nazwa „Sedesowce”, a także, jak odróżnić „Kredkę” od „Ołówka” – kultowe wrocławskie akademiki to część krajobrazu osiedla Plac Grunwaldzki, ale i samego Wrocławia.

Światowej sławy architekci i architektki, archiwalne zdjęcia wrocławskiego Manhattanu oraz ciekawostki dotyczące osiedla Plac Grunwaldzki – tak zapowiada się „Wędrująca wystawa”, którą do 28 lutego można oglądać w Pasażu Grunwaldzkim. To jeden z projektów Fundacji Ładne Historie, która wkrótce otworzy we Wrocławiu nowe Centrum Aktywności Lokalnej.

– Plac Grunwaldzki przeżywa swoją drugą młodość. Osiedle to wyróżnia niezwykła historia, ponadczasowa architektura – pomost łączący Breslau i Wrocław. Jest to jednocześnie ośrodek akademicki o charakterze międzykulturowym, centrum biznesowe i okolica o olbrzymim potencjale turystycznym. – Dla nas najważniejsza jest jednak społeczność zamieszkująca Plac Grunwaldzki – bez niej osiedle nie tętniłoby życiem tak jak dziś – podkreśla Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie.

Niebawem powstanie tu Centrum Aktywności Lokalnej, a już teraz w Pasażu Grunwaldzkim oglądać można efekty działań grupy projektowej skupionej wokół inicjatywy Plac Grunwaldzki OD NOWA. „Wędrująca wystawa” prezentuje m.in. archiwalne zdjęcia ikonicznych budynków wrocławskiego Manhattanu zaprojektowanych przez światowej sławy architektkę – Jadwigę Grabowską-Hawrylak. Z ekspozycji dowiemy się m.in., skąd wzięła się nazwa „Sedesowce”, a także, jak odróżnić „Kredkę” od „Ołówka” – kultowe wrocławskie akademiki to część krajobrazu osiedla Plac Grunwaldzki, ale i samego Wrocławia.

„Wędrująca wystawa” jest jednym z elementów dedykowanego osiedlu Plac Grunwaldzki projektu Fundacji Ładne Historie. Lokalni aktywiści przeprowadzili wywiady z mieszkankami i mieszkańcami osiedla, pytając o najważniejsze zmiany, którym na przestrzeni kilku dekad podlegała przestrzeń publiczna w tym obszarze Wrocławia, a także o rolę architektury i urbanistyki w życiu społecznym osiedla. Tak powstała m.in. seria plakatów prezentujących osiedle w kontekście przemian architektonicznych i urbanistycznych, które na co dzień umykają uwadze. Wystawa, dotąd prezentowana jedynie w witrynach lokali usługowych, zagościła w samym sercu Placu Grunwaldzkiego, którego centralnym punktem jest Pasaż Grunwaldzki.

– W czasach obostrzeń związanych z pandemią z nostalgią patrzymy na przestrzeń miasta, w tym także budynki pamiętające historię powojennego Wrocławia, na podwórka i zakamarki osiedlowe. Tym bardziej cieszymy się, że możemy zaprosić mieszkańców do obejrzenia ekspozycji – mówi Bielaszka. „Wędrująca wystawa” dostępna będzie do 28 lutego w przestrzeni otwartej Pasażu Grunwaldzkiego (parter naprzeciwko wejścia głównego od strony Ronda Reagana) w godzinach 9:00-21:00 (poniedziałek-sobota) oraz 10:00-20:00 (niedziela). Wstęp wolny.

Wystawa została zrealizowana w ramach 24. edycji Programu Mikrogranty NGO. Organizatorem projektu „Jak powstawał Plac Grunwaldzki? Wirtualne kompendium wiedzy o naszym osiedlu” jest Fundacja Ładne Historie. Operatorami Programu Mikrogranty NGO programu są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum Ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Strefa Kultury Wrocław.