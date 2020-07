Kultowe schody w Poznaniu już odnowione

Jak informuje portal Poznan.pl, zakończył się remont schodów na Wildze - ikony tej części miasta. Zakończyła się procedura związana z odbiorami końcowymi.

Charakterystyczny łącznik między ulicami Dolna Wilda i Górna Wilda to jedna z ikon tej części Poznania, którą zaprojektował w latach 30. znany architekt Władysław Czarnecki. Schody musiały zostać wyremontowane ze względu na zły stan techniczny.

Do listopada ubiegłego roku, gdy rozpoczął się ich gruntowny remont, były warunkowo dopuszczone do użytkowania, a mieszkańcy mogli poruszać się po nich jedynie wydzielonymi pasami. Teraz są w pełni dostępne. Schody zostały odtworzone w niemal pierwotnej formie, a także wyposażone w monitoring i w lampy w stylu art.-deco.

W planach jest również drugi etap inwestycji, który zakłada budowę windy, mającej być ułatwieniem dla osób poruszających się na wózkach, rodziców z dziećmi w wózkach etc. Zadanie jest na etapie prac projektowych. Mają one potrwać do końca roku.