Kultowy Hotel Sobieski w Warszawie w nowym wydaniu. To koniec z postmodernistyczną elewacją?

Do sieci trafiły wizualizacje ukazujące ikonę polskiego postmodernizmu, hotel Sobieski w Warszawie, w odmienionych barwach. Zamiast oryginalnej kolorowej elewacji pojawia się stonowana biel i szarość. W Internecie zawrzało.

Hotelu Sobieski w Warszawie chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Pastelowa elewacja narożnej bryły od ponad 30 lat jest znakiem charakterystycznym stołecznej dzielnicy Ochota.

Jednak jak się okazuje, może ona ulec zmianie. Na profilu FB Ochocianie Sąsiedzi udostępniono wizualizacje, przedstawiające hotel w zupełnie nowej odsłonie. Na obrazkach próżno szukać postmodernistycznego ducha ikony z początku lat 90. XX w.

- W styczniu 2020 roku – być może jako pierwsi – informowaliśmy, że właściciel Hotelu Sobieski przy placu Zawiszy zamierza przearanżować wystrój jego elewacji. Niedawno, po trzech latach, temat znów wrócił w mediach. Dotąd nikt jednak nie pokazał, co planuje inwestor. Teraz każdy sam może ocenić, czy na zmianach budynek i jego otoczenie zyskają, czy stracą. Prezentujemy wizualizacje, opracowane na zamówienie właściciela przez pracownię C13 Architektura Stosowana z Łodzi. Według naszej wiedzy, powstały one już kilka lat temu. Natomiast oficjalnie zostały dołączone do urzędowego zgłoszenia planowanych prac w lipcu 2022 roku - czytamy na profilu Ochocianie Sąsiedzi.