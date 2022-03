Kultowy łódzki wieżowiec zmienia właściciela i funkcję

Wieżowiec przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi należący do spółek PGNiG i PSG został sprzedany. Trafił w ręce spółki RDG6 należącej do Real Development Group. W latach 90. ubiegłego wieku był jednym z nowocześniejszych w Łodzi. To wówczas przebudowała go łódzka pracownia Architekton.

Wieżowiec przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi został wybudowany w latach 60. XX wieku według projektu krakowskiego architekta Władysława Bryzka. Początkowo zajmowało go Biuro Projektów „Chemitex”. W latach 1998–1999 r. został przebudowany przez pracownię Architekton – zyskał szklane elewacje i stał się jednym z pierwszych nowocześnie prezentujących się wysokich budynków w mieście. Siedzibą Gazowni Łódzkiej stał się na początku lat 90. - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Jaka przyszłość czeka biurowiec?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że firma zamierza przekształcić gmach gazowni w budynek mieszkalny. 52-metrowy budynek (14 kondygnacji naziemnych i jedna podziemna), 26. na liście najwyższych łódzkich budowli, wydaje się mieć spory potencjał do wykorzystania. Docenić trzeba lokalizację w samym sercu miasta – bliskość Nowego Centrum Łodzi z jego biurowcami i EC1, sąsiedztwo dworca Łódź Fabryczna, budynków Uniwersytetu Łódzkiego, Teatru Wielkiego, sądów.

Przebudowa biurowca na mieszkania też nie byłaby szczególnym wyzwaniem technicznym. W Łodzi dokonała już tego grupa prywatnych inwestorów, która z funkcji biurowej na mieszkaniową przekształciła biurowiec przy ul. Wigury 21, niegdysiejszą siedzibę jednego z banków. Była to pierwsza tego typu realizacja w mieście.