Kultowy obiekt zmienia funkcję. Flatiron nie będzie już biurowcem

Symbol Nowego Jorku, Flatiron Building z 1902 r., za kilka lat zmieni swoje przeznaczenie. Z biurowca stanie się apartamentowcem - donosi The New York Times.

Prace adaptacyjne mają się zakończyć w 2026 r.

Wybudowany w 1902 r. i mierzący 93 metry Flatiron Building jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku. Nazwa Flatiron pochodzi od podobieństwa bryły budynku do żelazka. Została ona ukształtowana przez trójkątny kształt działki.

Obiekt o przeznaczeniu biurowym został zaprojektowany przez Daniela Burnhama z Chicago. Był jednym z pierwszych budynków o szkielecie stalowym.

Obiekt o przeznaczeniu biurowym został zaprojektowany przez Daniela Burnhama z Chicago, fot. Andre Benz/unsplash

Wygasanie

Do 2017 r. obiekt był siedzibą Macmillan Publishers. Firma finalnie opuściła budynek w 2019 r. i od tego czasu stoi on pusty. W październiku 2023 r. nastąpił jednak zwrot i obiekt zakupiła firma Brodsky Organization, która ma plan przekształcenia go pod funkcję mieszkalną. Budynek nadal będzie prestiżowy - znajdą się w nim luksusowe apartamenty dla 40 osób. Według planów prace nad adaptacją mają potrwać ok. 3 lat. To będzie pierwszy w historii Nowego Jorku drapacz chmur, który zmieni funkcję. Biorąc pod uwagę problemy mieszkaniowe z jakimi mierzy się Wielkie Jabłko, może nie ostatni.

Burmistrz Eric Adams uczynił przekształcenie borykających się z trudnościami budynków biurowych w rezydencje głównym elementem swojej próby rozwiązania problemu niedoboru mieszkań w Nowym Jorku.

Pomimo dziwacznego wnętrza budynku, jego liczne okna mogą sprawić, że przekształcenie go w rezydencje będzie znacznie łatwiejsze niż w przypadku większości budynków biurowych. Jednak konstrukcja wymagałaby pewnych poważnych zmian wewnętrznych: schody i windy muszą zostać przeniesione.