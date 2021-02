Kulturalny eksperyment w Tychach

W sklepowych witrynach Gemini Park Tychy, co tydzień pojawiać będą się lokalni artyści. To sposób na wsparcie lokalnej kultury angażujące m.in. aktorów, muzyków, plastyków.

W ostatnich miesiącach kultura nieustannie poszukuje nowych platform, dzięki którym może dotrzeć do odbiorców, promując lokalnych twórców.

- Takie poszukiwania prowadzi także Miejskie Centrum Kultury w Tychach, które większość swoich działań przeniosła do Internetu. Za jego pomocą staraliśmy się realizować spektakle, spotkania, koncerty, a nawet wystawy – mówi Małgorzata Król – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Równolegle z pracami nad nową witryną, wznowiony został cykl spotkań z twórcami, którzy mają wpływ na szeroko rozumianą kulturę w Tychach. Mowa tu o Mieście Całkiem Kulturalnym, którego celem jest przybliżenie sylwetek twórców czy promotorów kultury.

Kolejnym kokiem jest nawiązanie współpracy z Gemini Park. Dzięki niej, co tydzień, w jednej z największych witryn sklepowych tyskiej galerii pojawiać będą się różni artyści, prezentujący swoją twórczość. Wszystko to w ramach nietypowego projektu "Okno na kulturę".

- Projekt ten ma na celu promocję tyskiej działalności kulturalnej: ma nie tylko przybliżyć sylwetki artystów szerokiej publiczności (aktorów, plastyków, muzyków), ale także zapewnić kontakt widza z kulturą poprzez np. spektakle na żywo czy wystawy – dodaje Małgorzata Król.

Zapewnia także tak ważny w czasie pandemii, bezpieczny dystans, gdyż przestrzeń działań kulturalnych oddzielona jest od klientów (publiczności) szybą.

Współpraca centrum handlowego z instytucją kultury rozpoczęła się bardzo naturalnie, bo projekt „Okno na kulturę” –wspiera wspólne cele.

- Obok witryn naszych sklepów każdego dnia przechodzą tysiące osób, a sama witryna przy odrobinie twórczego wysiłku, pozwala na promocję projektów w znacznie ciekawszy sposób niż tradycyjne nośniki reklamowe. Dzięki temu klienci centrum handlowego stają się jednocześnie publicznością atrakcyjnych wydarzeń - mówi Aleksandra Zawodzińska – Dyrektor ds. marketingu i PR - Gemini Park Tychy – Gemini Holding Sp.

I dodaje: - Ten projekt to też prawdziwy kulturalny eksperyment, który ma połączyć sztukę z przestrzenią komercyjną, tworząc artystom nietypową platformę do prezentacji twórczości i osiągnięć. Jesteśmy jednak przekonani, że właśnie dlatego ta formuła zaciekawi i zatrzyma, a co więcej, pozwoli dotrzeć do widowni, którą w inny sposób trudno byłoby pozyskać.

Pierwszą odsłonę "Okna na kulturę" odbyła się 29 stycznia. Od 18:00 do 21:00 w witrynie gościły aktorki związane z Fabryką Kultury, przedstawiając sceny oparte na pantomimie, osadzone w morskim świecie i ze sporą dawką humoru.

- Sobotnie popołudnie spędziliśmy na „Wystawie Pereł”, która stanowiła muzyczny występ zespołu szantowego "Perły i Łotry" (współorganizator Portu Pieśni Pracy) jako zapowiedź wieczornych koncertów on Line – dodaje dyrektor tyskiego MCK.