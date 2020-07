Kulturalny kolaż Łodzi

Łódź to miasto pełne kulturalnego fermentu, tego na żywo i tego w internecie. O bogactwie i różnorodności tych wydarzeń opowie projekt „Łódzka fotomozaika kultury" stworzony przez LOWEEVENTS. Organizatorzy do udziału w internetowej zabawie zapraszają wszystkich łodzian. Start już 1 sierpnia.

REKLAMA

– Chcemy zachęcić łodzian by nieustannie odkrywali swoje miasto na nowo – mówi Łukasz Lawrenz pomysłodawca projektu z LOWEEVENTS, na co dzień zajmujący się organizacją wydarzeń kulturalnych. – Zaistniałe okoliczności ograniczyły funkcjonowanie kultury, która w dużej mierze przeniosła się do przestrzeni Internetu. Stąd pomysł by właśnie tam pokazać jak kolorowa i pełna wydarzeń jest Łódź – wyjaśnia Lawrenz.

W wydarzeniu udział może wziąć każdy, kto na adres platformy internetowej podany 1 sierpnia, prześle fotografie łódzkich wydarzeń i wyjątkowych miejsc związanych z kulturą. Zdjęcia można przesyłać od godz. 8.00 do 20.00. Wszystkie pliki zostaną użyte do stworzenia mozaiki – wyjątkowej elektronicznej pocztówki Łodzi. W ciągu całego dnia będzie można też na bieżąco obserwować jak fotomozaika wypełnia się kolejnymi nadsyłanymi zdjęciami.

To nie wszystko. Spośród uczestników zabawy organizatorzy wybiorą 100 osób, które otrzymają pamiątkową pocztówkę z fotomozaiką. Dodatkowo 50 osób dostanie ją w formie plakatu.

Projekt jest realizowany we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń. Jak podkreślają przedstawiciele ŁCW program Kultugranty jest odpowiedzią na wyjątkową kreatywność łodzian i umiejętność adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości spowodowanej pandemią koronawirusa.

Wszystkie informacje, w tym adres platformy, na którą należy przesłać zdjęcia można znaleźć na stronie wydarzenia opublikowanego w portalu Facebook, wpisując: Łódzka Fotomozaika Kultury 2020.

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu w ramach programu organizowanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń Kultugranty 2.0. Celem konkursu jest wsparcie działań sektora kreatywnego w Internecie.