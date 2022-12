Kuryłowicz&Associates pomimo wojny prowadzą projekt we Lwowie

Polscy architekci z pracowni Kuryłowicz&Associates zaprojektowali w samym sercu Lwowa hotel, którego realizacja - pomimo wojny - właśnie trwa. Obiekt ma być prowadzony w czterogwiazdkowym standardzie.

REKLAMA

Hotel zaplanowany jest w czterogwiazdkowym standardzie obejmującym osiem kondygnacji naziemnych oraz jedną podziemną.

Budynek zaoferuje 123 pokoje różnego typu, zaplecze gastronomiczne oraz nowoczesne centrum konferencyjne.

Na parterze przewidziano przestrzeń na dodatkowe funkcje: restaurację oraz cztery butiki.

Pozostałości zabytkowych murów i fundamentów zostaną wyeksponowane w holu konferencyjnym.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2024 rok.

Budynek znajduje się na słynnym placu Mickiewicza, przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących na Lwowskie Stare Miasto. Lokalizacja ujmuje swoim hipnotyzującym charakterem. Jest to swoiste centrum sztuki i rzemiosła, z dziesiątkami kameralnych kawiarni i uznanymi restauracjami. Z uwagi na fakt, iż obszar widnieje na prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, proces konsultacji projektowych był skomplikowany i długotrwały. Historia działki pod planowany hotel jest bardzo bogata. To właśnie w tym miejscu, w 1839 roku, powstała kamienica zaprojektowana przez Wilhelma Schmidta dla Wenzela Hudetza. Przez lata właściciele budynku zmieniali się kilkakrotnie. Wpływało to także na funkcję budynku i jej liczne adaptacje; od sklepu z lampami, przez restaurację śniadaniową po placówkę artystyczną. W 1998 roku, z uwagi na fatalny stan techniczny, budynek został rozebrany i od tego czasu obiekt był nieużytkiem.

- Przeprowadzone badania archeologiczne odkryły pod ziemią pozostałości historycznych fundamentów, murów obronnych z wieku XIV oraz dróg datowanych na XV-XVII wiek. Naszemu zespołowi bardzo zależało na tym, aby te odkrycia scalić z architekturą nowego budynku, dlatego zabytkowa tkanka została starannie wyeksponowana w najważniejszych przestrzeniach wspólnych budynku – tłumaczy arch. Jakub Lewkowicz, członek zarządu pracowni Kuryłowicz & Associates.

Ideą architektów z Kuryłowicz & Associates było zaprojektowanie współczesnego budynku, w sposób który nie tylko harmonijnie połączy historyczne otoczenie z bardziej współczesną architekturą, ale także podkreśli jego doskonałą lokalizację. Forma obiektu jest prosta i jednolita. Jedynie główne wejście, dzięki zaproponowanemu baldachimowi, zostało wyraźniej zaakcentowane. Założenie projektantów przewiduje, że budynek w naturalny sposób „domknie” historyczną część lwowskiego rynku.

- Tworząc elewację budynku chcieliśmy zwrócić uwagę użytkowników na siłę naturalnej prostoty, a jednocześnie spotęgować doznanie piękna i historii tego miejsca. Tradycyjne lwowskie elementy na elewacji zostały poddane przez nas współczesnej interpretacji artystycznej – mówi arch. Katarzyna Flasińska-Rubik, starszy architekt z Kuryłowicz & Associates.

Głównym materiałem elewacji budynku będą płyty piaskowca, które nadadzą budynkowi dostojnego i spokojnego charakteru. Naturalna kolorystyka pastelowych odcieni w opalonej tonacji zostanie wykorzystana jako ważny element w „dialogu” z historycznymi fasadami znajdującymi się w pobliżu.

- Kontemplując historyczną tkankę miejską Lwowa możemy wyróżnić jedną, wspólną cechę występującą niemal we wszystkich znajdujących się tam budynkach - jest nią przesunięcie ciężaru dekoracji w kierunku wertykalnym. Im wyżej spojrzymy, tym mniej jest ozdób. Najbardziej wyszukane elementy dekoracyjne i największe przeszklenia znajdują się na parterze, tak aby zachęcić uczestników ruchu pieszego do interakcji – tłumaczy arch. Maria Saloni Sadowska, kierownik projektu i partner w Kuryłowicz & Associates.

Istnieją cztery główne typy pionowych elementów elewacji, które zmieniają się co drugi poziom. Elementy różnią się liczbą i głębokością podziałów oraz fakturą zewnętrznej okładziny z piaskowca. Wywołany w ten sposób efekt „chiaroscuro” potęguję natężenie detalu. Głębokie wycofania na parterze budynku wypłycają się z każdą kondygnacja, podobnie jak zmieniają się dekoracje na fasadach historycznych budynków.