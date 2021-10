Kuryłowicz & Associates z projektem w duchu postindustrialnego modernizmu

Duży kwartał warszawskiej Woli zostanie zrewitalizowany. W ramach inwestycji powstanie zatopione w zieleni osiedle mieszkaniowe projektu Kuryłowicz&Associates.

W ramach pierwszego etapu osiedla NU! Warszawa Wola zostanie wybudowanych 145 funkcjonalnych i ekologicznych mieszkań z certyfikatem BREEAM.

Na terenie osiedla powstanie łąka kwietna i park, który będzie ogólnodostępny dla mieszkańców miasta.

Wola to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Warszawy, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Zawdzięcza to między innymi bardzo dobrze rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej, dostępności szkół, restauracji, punktów medycznych, infrastruktury sportowej oraz oczywiście bliskości ścisłego centrum stolicy.

Architektura inspirowana kolejową Wolą i modernizmem Le Corbusiera

Za projekt osiedla odpowiada pracownia architektoniczna Kuryłowicz & Associates. Głównym założeniem projektantów było stworzenie budynku, który z jednej strony będzie harmonijnie wpisany w prężnie rozwijającą się, nowoczesną okolicę Woli, a z drugiej będzie nawiązywać do postindustrialnego charakteru ul. Kolejowej.

- Pomysł na projekt osiedla NU! Warszawa Wola zakładał wykorzystanie licznych inspiracji przedwojennym modernizmem – stworzyliśmy koncept, odwołujący się do słynnych pięciu zasad projektowania Le Corbusiera. Długa elewacja złożona z trzynastu nieregularnie rozmieszczonych pionów okiennych nada bryle budynku efekt rozrzeźbienia i pozwoli mu wtopić się w różnorodną i rozdrobnioną zabudowę otoczenia – tłumaczy architekt Piotr Wilbik z pracowni Kuryłowicz & Associates.

Charakter architektury jest z jednej strony współczesny, prosty, wielkomiejski z drugiej strony zarówno kolorystyka jak i rodzaj zastosowanych materiałów sprawia, że architektura jest przyjazna i otwarta w odbiorze.

- Biel i szarość, które dominują w bryle budynku zostanie przełamana kolorystyką jasnego drewna - wnętrza loggii i akcenty kolorystyczne w postaci paneli na elewacjach ocieplą odbiór budynku zlokalizowanego w postindustrialnej dzielnicy miasta. Wnętrza budynku zostaną zachowane w ciepłych, eleganckich tonacjach kolorystycznych, z wykorzystaniem materiałów nawiązujących do kolejowej przeszłości okolicy. Duże, wstęgowe, rozstawione horyzontalnie okna sprawią, że mieszkania będą doskonale doświetlone – konkluduje arch. Piotr Wilbik

„Zielone” rozwiązania

Na terenie inwestycji powstanie starannie zaprojektowany, pełen zieleni teren do rekreacji. W ramach przestrzeni wspólnej osiedla deweloper stworzy łąkę kwietną i przestronny park, w którym pojawią się m.in. budki dla ptaków i domki dla owadów oraz jedna z niewielu ogólnodostępnych tężni na terenie Warszawy. Ławki solarne i stacja Wi-Fi na terenie parku umożliwią użytkownikom łatwy dostęp zarówno do elektryczności, jak i do sieci. Miejsce rekreacji wyposażone zostanie w plac zabaw, zewnętrzną siłownię, a także stoły do gier planszowych.