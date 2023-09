Kuryłowicz & Associates zaprojektowali kameralne budynki wśród przyrody. Studio Blisko wpisało w leśny kontekst wayfinding

Apartamenty Naturia spod kreski Kuryłowicz & Associates to inwestycja wpisująca się harmonijnie w otaczającą przyrodę. Projektanci Studio Blisko nawiązali do tego kontekstu w swoim projekcie wayfindingu dla inwestycji.

Projektanci Studio Blisko stworzyli System Informacji Wizualnej dla budynków inwestycji Apartamenty Naturia.

Zaprojektowany wayfinding nawiązuje do leśnego kontekstu inwestycji i wpisuje się w jej kameralny charakter.

Za architekturą kompleksu budynków mieszkalnych stoi pracownia Kuryłowicz & Associates.

Zespół Naturia tworzą niskie budynki mieszkalne, które harmonijnie wpisują się w otaczającą przyrodę. Priorytetem projektu architektonicznego, za którym stoi pracownia Kuryłowicz & Associates było zachowanie istniejących drzew i leśnego charakteru terenu. Między budynkami powstały kameralne dziedzińce i leśne strefy rekreacyjne.

System Informacji Wizualnej zaprojektowany przez Studio Blisko nawiązuje do tego leśnego kontekstu. Stosowana typografia ma smukłe pionowe proporcje niczym drzewa.

Z modułów liter stworzyliśmy zestaw ikon. Dzięki wspólnemu budulcowi liternictwa i ikonografii, napisy i piktogramy tworzą harmonijną i spójną całość - wyjaśniają autorzy projektu Systemu Informacji Wizualnej.

Na korytarzach występują też ilustracje, które informują o numerze piętra, a przy okazji przedstawiają scenki rodzajowe z życia osiedla, przedstawiających różne sposoby spędzania wolnego czasu na terenie osiedla.

Wayfinding dla Apartamentów Naturia, proj. Studio Blisko, fot Anna Nowokuńska-Maksymiuk

Przy każdej windzie znajduje się też rozpiska pięter i przypisanych do nich numerów mieszkań. Numeracja mieszkań i pięter jest przestrzenna, wycięta w drewnie, w nawiązaniu do drewnianych ażurowych ścian występujących na klatkach. Wejścia do klatek są zaakcentowane wielkoskalowym wklęsłym grawerem na drewnianej okładzinie, widocznym z bardzo dużej odległości.

Motyw pionowych podziałów znajduje się także na geometrycznych wzorach w przedsionkach klatek. Na każdej klatce znajduje się inny oryginalny wzór. W przestrzeni garażu zastosowano tę samą typografię, która z posadzki wspina się także na ściany oznaczając miejsca postojowe. Wejścia do klatek z hali garażowej są dużymi pasiastymi ilustracjami nawiązującymi do ilustracji na piętrach powyżej.

Wayfinding dla Apartamentów Naturia, proj. Studio Blisko, fot Anna Nowokuńska-Maksymiuk

Po terenie osiedla nawigują elementy zewnętrzne w postaci przestrzennych tablic adresowych, wycinanych w stali i zamontowanych na dystansach do elewacji budynków, a także tablice kierunkowe do poszczególnych numerów budynków w postaci drewnianych tablic wspornikowo zintegrowanych z latarniami.