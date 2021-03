Kuryłowicz & Associates zaprojektowali nowe osiedle w Ursusie-Gołąbki

Studio architektoniczne Kuryłowicz & Associates zaprojektowało osiedle U-City Residence, które powstanie na terenie Ursusa-Gołąbki. Na parterze do dyspozycji mieszkańców będą lokale z ogrodami, a dla mieszkań na ostatniej kondygnacji przewidziano przestronne tarasy.

REKLAMA

W Ursusie-Gołąbki powstanie nowa inwestycja spod kreski Kuryłowicz & Associates.

Osiedle U-City Residence składać się będzie z 6 budynków wielorodzinnych o prostej formie.

Na parterze do dyspozycji mieszkańców będą lokale z ogrodami, a dla mieszkań na ostatniej kondygnacji przewidziano przestronne tarasy.

Przekazanie kluczy przyszłym mieszkańcom ma się odbyć w III kwartale 2021 roku.

Ursus, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Warszawy, gdzie powstają liczne osiedla mieszkaniowe. Obecnie dotyczy to głównie poprzemysłowej części dzielnicy – Szamoty usytuowanej pomiędzy ulicami Posag 7 Panien oraz Traktorzystów. Przeciwwagę do gęstej zabudowy tej części Ursusa może stanowić inna część dzielnicy, czyli Ursus – Gołąbki, która charakteryzuje się kameralną zabudową - głównie willową, w otoczeniu drzew i zieleni. Właśnie tutaj powstaje nowa inwestycja dewelopera Acciona.

Przeczytaj także >> Holistyczna architektura spod kreski Kuryłowicz & Associates

Osiedle U-City Residence zostało zaprojektowane przez studio architektoniczne Kuryłowicz & Associates doceniane w Polsce i za granicą za liczne projekty obiektów handlowych, biurowych, przemysłowych i mieszkalnych.

Nowa inwestycja dewelopera Acciona w dzielnicy Warszawa-Ursus to pierwsza tego typu inwestycja w tej części Warszawy. Przyszli mieszkańcy U-City Residence mogą liczyć na nowoczesną i kameralną architekturę osiedla zlokalizowanego w willowej części dzielnicy Ursus-Gołąbki przy ul. Henryka Brodatego 10.

Dobra architektura w kameralnej atmosferze

– Acciona realizuje projekty z myślą o zadowoleniu przyszłych mieszkańców. W tym przypadku postanowiliśmy wykorzystać możliwości Ursusa – Gołąbki, dobrą infrastrukturę, tereny zieleni, willową część dzielnicy z niezwykłą historią i sielankową atmosferą przedmieścia. Do tej pory dzielnica Ursus kojarzona była z gęstą zabudową wielorodzinnych bloków i małymi przestrzeniami mieszkalnymi. W trosce o najlepszą jakość apartamentów współpracujemy z renomowanym studiem architektonicznym Kuryłowicz & Associates, które doskonale wie, jakie oczekiwania mają potencjalni mieszkańcy obecnie. U-City Residence w dzielnicy Warszawy Ursus Gołąbki to przyjemność mieszkania w Warszawie – podkreśla Katarzyna Unold, Dyrektor Zarządzająca w Acciona.

Osiedle U-City Residence składa się z 6 budynków wielorodzinnych. To inwestycja licząca łącznie 165 mieszkań 2,3, 4 i 7 pokojowych o wielkości od 35 do 141 m² z dodatkowymi przestrzeniami użytkowymi w postaci tarasu, loggii lub ogrodu. W okolicy inwestycji dominuje zabudowa jednorodzinna. Miejsce spodoba się tym, którzy cenią dobrą architekturę i kameralną atmosferę przedmieścia z dala od zgiełku i hałasu miasta.