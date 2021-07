Kuryłowicz&Associates zaprojektują tuż obok secesyjnej wieży ciśnień w Katowicach

Niedaleko secesyjnej wieży ciśnień w Katowicach powstanie projekt mieszkaniowy w ramach programu Mieszkanie Plus od renomowanej pracowni Kuryłowicz&Associates. Oznacza to, że już niebawem wielu nabywców nieposiadających wkładu własnego będzie mogło cieszyć się wysokiej jakości architekturą, która nawiązuje do stylu śląskiej zabudowy.

Nowe osiedle zlokalizowane zostanie na wschodnich obrzeżach Katowic w historycznej dzielnicy Szopienice. Otoczenie ma charakter postindustrialny i zdążyło już od momentu likwidacji przemysłu ciężkiego naturalnie porosnąć roślinnością trawiastą oraz krzewami i skupiskami drzew samosiejek. Nad terenem działki góruje secesyjna wieża ciśnień autorstwa Jerzego i Emila Zillmannów, projektantów „Nikiszowca”, która stanowi obecnie pozostałość dawnej zabudowy hutniczej. Ze względu na położenie terenu szczególną uwagę architekci poświecili na stworzenie czytelnego układu miejskiego, który zorganizowany zostanie wzdłuż nowych ulic i placu. Układ ten uzupełniony został systemem zielonych podwórek i ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych. Zaproponowana kompozycja urbanistyczna nawiązuje do tradycyjnego układu miasteczka, co sprzyjać ma tworzeniu się więzi społecznych, integracji i identyfikacji mieszkańców.

Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie prowadzić dialog z otoczeniem i tradycją miejsca. Proste układy modułowe budynków ustawionych w niewielkie półotwarte kwartały dostosowane zostały do lokalizacji poprzez nawiązanie do lokalnego kolorytu i detalu oraz pragmatycznego, surowego charakteru śląskiej zabudowy. Kolorystyka budynków w poszczególnych kwartałach została zróżnicowana od jasnego popielatego poprzez beże, brązy, zimne szarości aż po grafit. Dobór kolorystyki oparty został na pogłębionej analizie zabudowy i krajobrazu katowickich Szopienic.

Architektura budynków uzupełniona została poprzez starannie zaprojektowane zielone otoczenie i małą architekturę wnętrz kwartałów. Architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates przewidzieli także w swoim projekcie ogródki społeczne do uprawy warzyw i roślin na dziedzińcach poszczególnych kwartałów osiedla.

- Wraz ze wzrostem świadomości mieszkańców miast w zakresie znaczenia dobrej jakości żywności w ich życiu przy jednoczesnej chęci ochrony klimatu i środowiska a także utrzymania akceptowalnych cen żywności narodził się w naszej pracowni pomysł, by dać mieszkańcom nowego osiedla możliwość samodzielnej uprawy warzyw i roślin. Nowatorska jak na skalę mieszkaniową funkcja ogrodu warzywno-roślinnego ma także istotne walory integracyjne oraz edukacyjnie. Jesteśmy przekonani, że życie w mieście może zostać pięknie uzupełnione o funkcje, które kojarzone były do tej pory tylko z wsią – mówi Marcin Szubski, starszy architekt, Kuryłowicz & Associates.

W trosce o dalszy rozwój młodego drzewostanu zakłada się zachowanie części istniejących drzew, dużą ilość nowych nasadzeń oraz zróżnicowanie poziomu terenu. Przestrzenie zielone realizowane na gruncie rodzimym zachowają swój naturalny charakter a nowe nasadzenia będą miały możliwość szybkiego wzrostu.