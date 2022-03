Kuryłowicz & Associates zaskoczą w Radomiu. Powstaje nowa dominanta inspirowana twórczością Jacka Malczewskiego

Przy ulicy Jacka Malczewskiego w Radomiu powstanie nowa inwestycja projektu Kuryłowicz & Associates. Architektura nawiąże do tradycji radomskiego modernizmu, a także do malarstwa znakomitego radomianina Jacka Malczewskiego.

Budynek został zaprojektowany w formie 14-kondygnacyjnej wieży, która stanie się dominantą przestrzenną otoczoną dwukondygnacyjną częścią cokołową mieszczącą usługi. Architektura budynków nawiąże do tradycji radomskiego modernizmu, a przy kształtowaniu elewacji przyjęto założenie, aby w maksymalny sposób zdynamizować bryłę zmniejszając optycznie skalę obiektu. Na niższych piętrach od strony wschodniej i zachodniej przewidziano ciągi loggii oraz wykuszy ułożonych naprzemiennie, tworzących zróżnicowaną, ekspresyjną tektonikę fasady. Moduły elewacji będą lekko skręcone, co nadaje indywidualny charakter budynku. Fasada jest w dużym stopniu przeszklona, a niewielka ilość materiałów elewacyjnych, dyscyplina ich stosowania oraz stonowana kolorystyka, ma na celu uproszczenie i uporządkowanie kompozycji zabudowy.

- Założyliśmy, że charakter architektury nie powinien epatować bogactwem i różnorodnością formy. Uważamy, że poczucie wysokiego standardu winno płynąć z architektonicznej elegancji, rygoru oraz estetycznie i technicznie perfekcyjnego detalu – mówi dr Piotr Żabicki, architekt prowadzący z Kuryłowicz & Associates.

Od strony ulicy Malczewskiego ukształtowano ciągłą, dwukondygnacyjną pierzeję nawiązującą do charakteru istniejącej zabudowy. Teren wewnątrz przenikających się dziedzińców został zaprojektowany jako naturalny ciąg komunikacyjny powiązany z otaczającą go funkcją usługową (biura, kawiarnia, restauracja, siłownia, drobne usługi) i handlową. Pod budynkiem i dziedzińcami znajduje się trzykondygnacyjny garaż podziemny.

"Symbole" Malczewskiego

Kompozycja elewacji budynku ma w abstrakcyjny sposób nawiązywać dialog z malarstwem Jacka Malczewskiego. Prosty pikselowy wzór elewacji zakładający dużą powtarzalność okien ma za zadanie zmaterializować formę żywiołowego rysunku, w którym niebo odbijać się będzie niczym w pejzażach polskich symbolistów z Jackiem Malczewskim na czele. Wykończenie elementów elewacji będzie wykonane z betonowych prefabrykatów barwionych w kolorze zgaszonej czerwieni. Jest to nawiązanie do ceglanej architektury zabytkowych budynków położonych za wschodnią granicą nieruchomości. Na dziedzińcu oraz w lobby części mieszkalnej architekci przewidzieli wykończenie mozaikami nawiązującymi także do twórczości Jacka Malczewskiego.

Tajemniczy dziedziniec

Jednym z głównych założeń projektu zagospodarowania terenu było powiązanie z otoczeniem i wciągnięcie życia ulicznego z trzech stron budynku na dziedzińce, które uchylając się kulisowo, stanowić będą formę „zaproszenia” dla zainteresowanych. Przechodzący przez obiekt pasaż „wnikający” w budynek umożliwi przejście na jego drugą stronę i pozwoli na stworzenie pełnowartościowej funkcji usługowej zlokalizowanej na parterze, połączonym z antresolami.

- By dziedziniec zyskał unikalny charakter zaprojektowaliśmy posadzkę w postaci kolorowych, ceramicznych mozaik, będących współczesną interpretacją „rozpikselowanego” obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Jacek nad stawem” – tłumaczy architekt Marcin Szubski, kierownik projektu z Kuryłowicz & Associates.

Dziedziniec ma pełnić także funkcję integrującą mieszkańców Radomia. Będzie to doskonałe miejsce dla imprez artystycznych, wystaw plenerowych oraz prezentacji sztuki.

W zgodzie z naturą

Zieleń w budynku została zaprojektowana tak, jak i elewacje – jest naturalna i uspokojona. Od strony wewnętrznej dziedzińca zaproponowano ogródki a na tarasach zewnętrznych przewidziano nasadzenia oraz ozdobne zimozielone trawy o niskim, kępkowatym pokroju dające „dywanowy” efekt. Całość zwieńczona została niską zielenią o łąkowym charakterze.

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Inwestor: Combo Radom

Adres: ul. Jacka Malczewskiego 20, Radom

Powierzchnia działki: 3 298 mkw.

Powierzchnia zabudowy (w obrysie parteru) 1 406 mkw.

Ilość kondygnacji nadziemnych 14

Ilość kondygnacji podziemnych: 3

Wysokość zabudowy 51,50 m

Zespół autorski: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz - generalny projektant, dr inż. arch. Piotr Żabicki – architekt prowadzący, mgr. inż arch. Piotr Kuczyński – architekt sprawdzający, arch. Marcin Szubski – kierownik projektu, arch. Mateusz Jędrzejewski, arch. Andrzej Bratkowski, arch. Marcin Kitala