Lajkonik i smok wawelski oczyszczą powietrze w Krakowie

Nowy mural, który powstał w Krakowie oczyści miejskie powietrze ze spalin, które emituje 17 samochodów. To tyle samo ile las o powierzchni 80 mkw.

REKLAMA

W Krakowie powstało malowidło, które pochłania tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 mkw. Mural każdego dnia oczyści krakowskie powietrze ze spalin, które emituje 17 samochodów.

Na muralu znajdują się dwie, znane postaci – lajkonik i smok wawelski.

Inicjatorem akcji jest marka Lajkonik.

Malowidło, które od połowy maja podziwiać można przy Bulwarze Wołyńskim, stworzyła ekipa Murale Zooteka, oraz artyści Impas i Mehes.

To, że Kraków zmaga się ze smogiem to nie legenda, a realny problem mieszkańców stolicy Małopolski. Zanieczyszczone powietrze nie tylko negatywnie wpływa na ich zdrowie, ale i utrudnia cieszenie się pięknem miasta np. podczas spacerów. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców i walka ze smogiem. Tej wiosny i lata staną do niej postaci znane każdemu, kto interesuje się krakowskimi legendami – lajkonik i smok wawelski. Ich wizerunki pojawiły się na muralu, który powstał przy Bulwarze Wołyńskim w okolicy Zakola Wisły.

Przeczytaj także >> Mural z wizerunkiem Cypriana Kamila Norwida na warszawskiej "Patelni"

Malowidło w 2/3 wykonane zostało przy użyciu oczyszczających powietrze farb Airlite. Podczas zetknięcia się z powierzchnią pokrytą farbą fotokataliczną rozkładają się: spaliny samochodowe oraz te pochodzące z kotłów grzewczych, gazy, opary rozpuszczalników, dym tytoniowy, tlenki siarki i azotu. Dzięki zastosowanej technologii malowidło pochłaniać będzie tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 m². Każdego dnia mural oczyści powietrze ze spalin, jakie emituje 17 samochodów. W akcję powstania ekologicznego muralu „Eco-Art” zaangażowała się marka Lajkonik.

- Lajkonik jest częścią krakowskiej historii. Jednak wyzwania współczesności są dla nas tak samo ważne jak tradycja. Postanowiliśmy więc wykorzystać znane wszystkim krakowskie legendy do walki z niezwykle realnym problemem, jakim jest smog. Dzięki właściwościom farb użytych do stworzenia muralu przyczynimy się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście. Przez nadchodzące miesiące lajkonik i smok wawelski będą nie tylko cieszyć mieszkańców swoim wyglądem, ale także oczyszczać powietrze tak, jakby to zrobił las o powierzchni 80 m² – mówi Małgorzata Stojanowska-Szulejko, Kierownik ds. Marki Lajkonik.

Mural znajduje się niedaleko Forum Przestrzenie, miejsca szczególnego dla krakowskiego Street Artu. Za kreację i stworzenie malowidła odpowiedzialna jest ekipa Murale Zooteka oraz artyści Impas i Mehes. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający do Krakowa turyści mogą od połowy maja podziwiać ciekawe malowidło, które jest hołdem dla krakowskich tradycji oraz związanych z nią postaci. Dodatkową właściwością dzieła jest oczyszczanie powietrza w malowniczej i często odwiedzanej przez mieszkańców części Krakowa.