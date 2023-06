Łąka ekologiczna, zielony labirynt, strefa hamaków. Katowice będą mieć nowy park

U zbiegu ulic Leopolda i Le Ronda w Katowicach powstaje nowy park. Teren, który dotychczas był niezagospodarowany stanie się zadbaną przestrzenią z miejscem do rekreacji. Już widać jego zarys i pierwsze efekty prac.

Niezagospodarowany teren przy ul. Leopolda i Le Ronda w Katowicach zamieni się w park.

Prace już trwają a ich koszt wyniesie ponad 7,9 mln zł.

Na początku lutego Zakład Zieleni Miejskiej podpisał umowy na założenie i rewitalizację czterech parków w Katowicach. Jednym z nich będzie park przy ul. Leopolda. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma ABG Grzegorz Oleksa z Chorzowa. Koszt prac to ponad 7,9 mln zł.

- Ten teren dotychczas był niezagospodarowaną przestrzenią. Mieszkańcy co prawda chodzili tam na spacery, ale nie można powiedzieć, że był to park w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiele miejsc dla spacerowiczów było niedostępnych. Natomiast mimo tego, że ta przestrzeń znajduje się między ruchliwymi ulicami, jest doskonale odseparowana. Będąc tam nie słyszymy ulicznego hałasu, dlatego będzie świetnym miejscem do wyciszenia się i odpoczynku na łonie natury. Zaprojektowane strefy i urządzenia, które się tam pojawią sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie. W parku znajdą się między innymi plac zabaw, zielony labirynt, ogród sensoryczny z elementami zielonymi – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Powstanie nowych parków w mieście to jeden z elementów umowy prezydenta z mieszkańcami Katowic.

Co zyskają mieszkańcy?

W nowym parku przestrzeń dla siebie znajdą wszyscy. Dla dzieci powstanie tam plac zabaw, zielony labirynt, ogród sensoryczny z elementami zielonymi. Starsze dzieci będą mogły korzystać ze strefy rekreacji i edukacji. Z kolei na dorosłych czekać będzie siłownia na wolnym powietrzu, strefa relaksu z hamakami i strefa rodzinna z miejscami do grillowania. W parku znajdą się również tablice informacyjne, drewniane platformy widokowe do obserwacji ptaków, a także tzw. ptasia remiza, czyli miejsce, gdzie zasadzone zostaną rośliny obficie kwitnące i owocujące oraz łąka ekologiczna, budki lęgowe i hotele dla ptaków. Cały park będzie podzielony na kilka stref funkcjonalnych – m.in. strefę aktywności ruchowej, plac zabaw ze ścieżką sensoryczną, strefę relaksu, strefę edukacji ekologicznej i strefę widokową, na którą składać się będą dwie drewniane platformy widokowe oraz wieża służąca obserwacji ptaków wodnych o wysokości 3 m (mierzone od wejścia).

Nowe zagospodarowanie terenu będzie nawiązywać do naturalnego otoczenia, a także ma stanowić inspirację do przebywania wśród zieleni i do aktywnego wypoczynku. Zachowane zostanie naturalne ukształtowanie terenu. Znajdujące się w tym miejscu zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a te w południowej części porośnięte będą dziką roślinnością, przez którą prowadzić ma ścieżka na palach.

- W parku przy Leopolda pojawią się także nowe rośliny – drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny wodne. Będą one stanowiły uzupełnienie istniejącej szaty roślinnej. Wybrane gatunki są łatwe w utrzymaniu i będą atrakcyjne przez większą część roku. Wśród nasadzeń znajdą się m.in. takie gatunki jak brzoza brodawkowata, buk pospolity, czereśnia pospolita czy lipa drobnolistna. Z krzewów można wymienić dereń biały, hortensję ogrodową, pigwowca japońskiego. Rośliny wodne, które się pojawią to np. kosaciec syberyjski, lilia wodna, pałka wąskolistna – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Prace w parku

Aby mógł w tym miejscu powstać park, wykonawca musiał najpierw uporządkować teren. Następnie wykonane zostaną nawierzchnie ścieżek przepuszczalnych oraz usytuowanie nowych traktów po śladzie istniejących ścieżek. W ramach prac powstanie także oświetlenie, przyłącze elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne. W jednym z ostatnich etapów zasadzone zostaną drzewa, krzewy, byliny i pnącza. W parku znajdą się także elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, domki dla jeży, karmniki dla ptaków. W ramach prac park zostanie wyposażony w latarnie oraz bezobsługową toaletę.

Oprócz utworzenia wspomnianego powyżej parku aktualnie trwają prace związane z utworzeniem nowych parków miejskich w Kostuchnie i w Ochojcu. Ponadto trwa rewitalizacja Parku Wełnowieckiego oraz terenów przy stawie kajakowym w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Realizacja wspomnianych inwestycji kosztować będzie ponad 40,6 mln zł. Z kolei w III kwartale tego roku zakończy się rewitalizacja Stargańca (koszt: 7 mln zł), a z początkiem lipca prace przy zagospodarowaniu stawu Kozubek na os. Witosa – to jedna z największych inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego (koszt: 1,8 mln zł).