Lakeside na Mokotowie na ostatniej prostej. Bryła spod kreski Grupy 5 Architekci z wiechą

Warszawski biurowiec Lakeside osiągnął docelową wysokość. Budynek spod kreski Grupy 5 Architekci ma zostać oddany do użytku w III kwartale 2023 r.

Zakończyły się prace konstrukcyjne biurowca Lakeside na warszawskim Mokotowie.

Obiekt osiągnął wysokość ośmiu kondygnacji.

Zawieszenie wiechy, czyli strojnego wieńca z kolorowymi wstążkami, na szczycie nowo powstałego budynku to popularna tradycja budowlana. Wydarzenie symbolizuje zakończenie działań przy konstrukcji oraz to, że budynek osiągnął docelową wysokość. Obecnie na terenie Lakeside trwają prace elewacyjne, roboty budowlano-wykończeniowe oraz instalacyjne. W świętowaniu wzięli udział generalny wykonawca oraz podwykonawcy, przedstawiciele władz lokalnych i deweloper.

Lakeside to najnowszy biurowiec wybudowany w Polsce przez belgijskiego dewelopera ATENOR. Budynek będzie oferował 24 000 mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni do wynajęcia. Jakość została potwierdzona przez certyfikację BREEAM na poziomie OUTSTANDING oraz WELL GOLD.

Poza biurami w kompleksie będzie miejsce na restaurację, kawiarnię, zaawansowaną infrastrukturę dla rowerzystów, ładowarki do pojazdów elektrycznych - to z pewnością ułatwi najemncom korzystanie z biurowca. Dedykowane tarasy, otoczenie jeziora i zielonych miejskich stref relaksu wyznaczą nowy, wyjątkowy standard dla przestrzeni do pracy.

Biurowiec jest doskonale skomunikowany z najważniejszymi punktami w Warszawie, a strategiczne położenie budynku przy lotnisku Chopina zapewnia również wygodne połączenia międzynarodowe. Generalny wykonawca budynku to firma PORR, a budowa w pełni zasilana jest czystą energią z odnawialnych źródeł. Swoją architekturę Lakeside zawdzięcza projektowi Grupa 5 Architekci. Wyłącznym agentem, odpowiedzialnym za komercjalizację budynku jest międzynarodowa firma doradcza JLL.