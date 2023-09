Lancerto modernizuje sklepy. Nowy koncept wizualny i nie tylko

Marka odzieżowa Lancerto modernizuje swoje sklepy. Do już odnowionego sklepu w Bonarce niebawem dołączą dwa kolejne. Oprócz nowego konceptu wizualnego firma stawia także na nowe technologie.

REKLAMA

Tej jesieni marka odzieży męskiej premium Lancerto zmodernizuje 3 sklepy, w tym: Designer Outlet Warszawa, Bonarka Kraków oraz Radom Galeria Słoneczna.

Sklepy czeka odświeżenie przestrzeni, zwiększenie powierzchni sklepowej, a także wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, które ułatwi klientom zakupy.

Odnowienie trzech sklepów stacjonarnych to element strategii rozwoju Lancerto, której założeniem jest organiczny, ewolucyjny wzrost. Kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o nowych otwarciach oraz inwestycjach w istniejące już salony stanowią dane historyczne – marka stawia na ostrożność i elastyczność, które pozwalają tworzyć dopasowujący się do zmiennej sytuacji gospodarczej model biznesowy.

Nowy koncept wizualny

Salon w galerii Designer Outlet Warszawa zostanie przeniesiony do nowego lokalu o powierzchni 174 mkw, co oznacza powiększenie przestrzeni zakupowej o 70 metrów w stosunku do obecnej. Wdrożony zostanie również nowy koncept wizualny z elementami nawiązującymi do aktualnego hasła marki: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”.

Kameralną atmosferę podkreślą ciemne, szlachetne kolory. Przestrzenie wypełnią wysokiej jakości drewniane meble z metalowymi wykończeniami, dopełniając efektu eleganckiego wnętrza. Sklep zostanie ponownie otwarty dla klientów do końca bieżącego roku.

Drugi salon, który przejdzie podobny proces, znajduje się w Galerii Słonecznej w Radomiu. W tej lokalizacji Lancerto także otrzyma nowy lokal, większy od obecnego o 65 metrów, a więc o powierzchni 161 mkw. I tutaj wystrój zostanie uspójniony z aktualną identyfikacją wizualną marki. W nowej przestrzeni klienci zrobią zakupy już pod koniec września.

Na początku września został zmodernizowany punkt sprzedaży w galerii Bonarka Kraków. fot. mat. prasowe

Na początku września został zmodernizowany punkt sprzedaży w galerii Bonarka Kraków. Lokal pozostał w tej samej lokalizacji, jednak jego powierzchnia zwiększyła się ze 120 mkw do 127 mkw.

Modernizacja salonu objęła także lifting, przeniesienie kas, instalację nowej witryny, a także dopełnienie wnętrza nowymi meblami. Wszystko to złoży się na jeszcze lepsze i przyjemniejsze doświadczenia zakupowe krakowskich klientów Lancerto.

Innowacyjne rozwiązania

Na półkach i wieszakach zmodernizowanych salonów znajdą się produkty z linii Lancerto Business Mix, jednej z klasycznych kolekcji marki, charakteryzującej się wysoką elastycznością w konfiguracji kolorów, rozmiarów czy krojów. Nie zabraknie również linii Comfort Plus, czyli garniturów uszytych z innowacyjnej tkaniny wodoodpornej oraz mało podatnej na zagniecenia.

Dodatkowo punkty zostaną również wyposażone w tablety, za pomocą których Doradcy Klienta udostępnią kupującym całą ofertę marki na życzenie. System ten pozwala na bezpłatne zamówienie do punktu i przymierzenie produktów, których nie ma na miejscu, z dowolnego innego sklepu, magazynu centralnego lub magazynu e-commerce. Dzięki innowacjom technologicznym i doskonałemu zarządzaniu logistycznemu Lancerto wychodzi naprzeciw potrzebom klientów oraz integruje kanały sprzedaży.