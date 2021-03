Las wieżowców w Warszawie. Sprawdziliśmy, co buduje się na Woli

Warszawska Wola wyrasta na zagłębie biurowe. Tylko w tej chwili w dzielnicy realizowanych jest kilka ważnych inwestycji spod kreski najlepszych pracowni architektonicznych. Zobacz, jakie biurowce powstają na Woli.

Jeszcze w ubiegłym roku firma Deloitte, powołując się na badanie „Warsaw Crane Survey – lato 2020”, prognozowała, że w najbliższych latach Wola stanie się wiodącą lokalizacją w Warszawie, jeżeli chodzi o liczbę i powierzchnię projektów biurowych z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

W styczniu br. do użytku został oddany realizowany przez Karimpol i zaprojektowany przez APA Wojciechowski, Skyliner . Z kolei w lutym - Generation Park Y od Skanska spod kreski JEMS Architekci.

. Z kolei w lutym - od Skanska spod kreski JEMS Architekci. W budowie i planach są kolejne biurowce, w tym The Bridge projektu znanej na całym świecie holenderskiej pracowni UN Studio, którego budowa ruszy niebawem.

The Bridge

projekt: UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt

inwestor: Ghelamco

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby, tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania. Zostanie w nim także wdrożony system operacyjny (opracowany przez Ghelamco), pozwalający na efektywne zarządzanie kontrolą dostępu oraz rozwiązania podnoszące jego bezpieczeństwo w razie epidemii (m. in. wirusobójcze lampy UV, które zostaną umieszczone w windach i centralach wentylacyjnych). Budynek będzie certyfikowany w systemach WELL i BREEAM – i Green Building Standard. Będzie posiadał także certyfikat „Obiekt bez barier”.

Co ważne, budynek Bellony – którego elewacja w 2016 roku została pieczołowicie odrestaurowana – będzie zachowany i połączony z wieżą. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący dawną architekturę z nowoczesnym budynkiem. Efektem tego połączenia będzie nietuzinkowe lobby, które zepnie oba budynki. Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Forest