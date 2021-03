Lastryko odmieniło przestrzeń w centrum Warszawy

W Polsce swe „triumfy” święcił w czasach PRL-u. Lastryko, jeden z najpopularniejszych materiałów wykończeniowych wrócił do gry i jest obecnie stosowany podczas prac przy największych inwestycjach. Jedną z nich są chodniki przy Alejach Jana Pawła II.

Szczęśliwie zakończona w grudniu 2020 roku przebudowa alei Jana Pawła II w Warszawie była jedną z najdłużej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców stolicy. Prace obejmowały kompleksowy remont chodników po obu stronach ulicy, uwzględniając udogodnienia, które mają pomóc osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Nowy trotuar jest już gotowy i w całości wykonany z nowoczesnego lastryko Dasag.

Przez jedną z głównych arterii w stolicy przetacza się dziennie niezliczona ilość spacerowiczów i rowerzystów. Dotychczasowa nawierzchnia nie wytrzymała próby czasu, więc koniecznym było zastąpienie jej materiałem, który sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach. Zarząd Dróg Miejskich wraz z miejskim Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego postanowili, że betonową kostkę i asfalt na chodnikach zastąpią płyty wykonane z lastryko, których dostawcą został Dasag. Początkowo sprowadzone zostały próbki trzech różnych rodzajów tego materiału.

– Nie tylko rozmiar inwestycji sprawia, że jest to projekt dla nas wyjątkowy. Finalnie dostarczyliśmy blisko 10.000 mkw piaskowanych płyt granitowo-bazaltowych 50x50 cm, których wzór 7449 został opracowany specjalnie pod to zamówienie. Wkrótce taki sam wzór znajdzie się również na części Placu Pięciu Rogów. To kolejny raz, kiedy nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta – informuje Andrzej Chłopek - Dyrektor Handlowy firmy Dasag.

Jedna z najczęściej uczęszczanych arterii wymaga powierzchni niemal niezniszczalnej. Duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne sprawiają, że płyty z terrazo są idealnym materiałem do zadań specjalnych, jakim jest warszawska inwestycja.

Dodatkowym atutem lastryko jest jego antypoślizgowość. – Jeszcze kilkadziesiąt lat temu po deszczu lub śniegu na publicznych ciągach komunikacyjnych tworzyło się „lodowisko”. Dzisiaj problem ten został zażegnany. Wysoka antypoślizgowość uzyskana dzięki piaskowaniu w procesie uszlachetniania powierzchni sprawia, że płyty betonowe zapewniają optymalną przyczepność i wszyscy użytkownicy mogą czuć się komfortowo. Materiały zostały też dodatkowo wzmocnione za sprawą impregnacji w procesie produkcji. – zapewnia Andrzej Chłopek, ekspert Dasag.

Lastryko, lastriko, terazzo – historia tego materiału sięga czasów antycznych. W epoce Renesansu znalazł uznanie wśród weneckich dożów, którzy chętnie widzieli je w swych willach. W Polsce swe „triumfy” święcił w czasach PRL-u. Ceniony wówczas za wytrzymałość i walory techniczne przeżywa właśnie swoje odrodzenie. Moda na retro powraca w wielkim stylu, a niebanalny design lastryko sprawia, że coraz częściej sięgają po niego projektanci. Dzięki różnorodności zastosowanego kruszywa oraz możliwościom zabarwiania pigmentem zachwyca szeroką gamą wzorów. Nawiązując do tradycji, nadaje całości niepowtarzalny charakter. Z pewnością idealnie wpasowało się w miejską przestrzeń stolicy i będzie służyło mieszkańcom przez długie lata.