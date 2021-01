Lawendowe Wzgórza: 11-letnie gdańskie miasteczko w pełnej okazałości

Lawendowe Wzgórza to największa inwestycja mieszkaniowa w Gdańsku, której historia budowana była latami przez Robyg. W ciągu 11 lat osiedle stało się domem dla ponad 3700 gdańszczan. Prace przy inwestycji dobiegły końca, a osiedle w swojej pełnej okazałości zostało oficjalnie przekazane do użytkowania mieszkańcom.

Imponujące liczby

Lawendowe Wzgórza stanowią imponującą, nowoczesną przestrzeń leżącą na terenie 22 ha działki o łącznej powierzchni użytkowej 95 385 mkw. W kompleksie 33 budynków mieści się 2060 mieszkań oferujących około 9500 m2 balkonów z blisko 10 km długością balustrad. Z uwagi na wielokondygnacyjną zabudowę - budynki wyposażone są w 44 windy szybkobieżne, które łącznie mogłyby nas wznieść na wysokość 600 m. W strukturę budynków wbudowano 7200 okien, z których podziwiać można tereny wspólne, aż 11 placów zabaw, a także posadzonych przez dewelopera około 1110 drzew oraz krzewów. Natomiast pod ziemią biegnie 10 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ułożonej w gruncie.

- Na wybudowanie inwestycji zużyliśmy około 90 tys. m3 betonu – jest to 2 razy więcej niż na gdyński Sea Towers, a ze zużytej stali moglibyśmy wybudować 2 mosty Golden Gate w San Francisco, natomiast ilość trawy mogłaby pokryć 3 krotnie murawę stadionu Energa Gdańsk - zaznacza Artur Czapliński, kierownik projektu Robyg w Gdańsku.

Dawniej, a dziś

Historia Lawendowych Wzgórz sięga 2009 roku, kiedy to w nie tak znanej wówczas, młodej dzielnicy Gdańska – na Jasieniu spotkać można było jedynie połacie zieleni i pola kukurydzy.

W ciągu 11 lat od wbicia pierwszej łopaty udało się stworzyć przestrzeń oferującą bogatą lokalną infrastrukturę handlowo-usługową, komunikacyjną i edukacyjną - a na dawnych polach wyrosło tętniące życiem miasteczko, w którym obecnie zamieszkuje ponad 3700 osób i ich blisko 650 czworonogów.

- Jest to jedno z pierwszych i za razem największych osiedli powstałych w tej lokalizacji - mówi Artur Czapliński, kierownik projektu Robyg w Gdańsku - Dzięki Lawendowym Wzgórzom sama dzielnica zmieniła się nie do poznania i obecnie stanowi jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji do zamieszkania - dodaje.

Prace nad powstaniem osiedla oraz budowy całego kompleksu 33 budynków trwały wiele lat, z każdym rokiem powstawały kolejne etapy wzbudzając ogromne zainteresowanie i przyciągając setki nowych mieszkańców. Inwestycja w swej pełnej krasie została przekazana do użytkowania z końcem ubiegłego roku.

Miasteczko do życia

Lawendowe Wzgórza to więcej niż osiedle mieszkalne – obecnie stanowi małe miasteczko otoczone bogatą lokalną infrastrukturą handlowo–usługową, komunikacyjną, a także edukacyjną. Jest to wielofunkcyjna przestrzeń, która zaspokaja wszystkie potrzeby mieszkańców. W jej sąsiedztwie znajdują się liczne sklepy, piekarnie, żłobki, przedszkola, szkoły oraz gabinety stomatologiczne i kosmetyczne – wszystko czego potrzeba do wygodnego życia.