Łaźnia w Ålesund przykładem strategicznej architektury

W architekturze i budownictwie nie chodzi wyłącznie o stworzenie konkretnego budynku - a o całą społeczność, która się wokół niego rozwija. Przykładem inwestycji będącej strategiczną decyzją dla całej miejskiej wspólnoty jest łaźnia w Ålesund w Norwegii.

Łaźnia w Ålesund to nie tylko zwykła łaźnia, to strategiczna decyzja dla miejskiej wspólnoty. Lokalni pionierzy stojący za projektem widzą Ålesund jako atrakcyjny cel podróży w przyszłości, a ich założeniem jest, aby Ålesund posiadało jeszcze co najmniej 10 tego typu atrakcji. Oprócz tego, że łaźnia jest częścią przyszłego krajobrazu, jest również dosłownie częścią lokalnego środowiska. Budynek jest połączony z centrum miasta rurami, które odbierają nadmiar ciepła z transformatorów, a także zapewniają chłodzenie.

- Był to projekt wymagający pod względem technicznym z kilku powodów, geometrii budynku w odniesieniu do wykorzystania nachylonych powierzchni, dachu i ścian. Na przykład przy wejściu znajduje się wylewana ściana o nachyleniu 40 stopni do wewnątrz, a ściana wschodnia jest pochylona do wewnątrz równolegle do nachylenia ulicy na zewnątrz. Odlewanie ścian o nachyleniu w dwóch różnych kierunkach jest bardzo skomplikowane pod względem materiałowym i wykonawczym - mówi Hans-Petter Brandal, kierownik projektu w Veidekke Entreprenør AS.

Łaźnia miejska mieści 50-metrowy basen, wieżę do nurkowania i dwie zjeżdżalnie. Basen ma całe piętro przeznaczone na wyposażenie techniczne. Na przykład posiada nowoczesny system zapobiegający utonięciu, który najprościej można opisać jako system, w którym na dnie basenu zainstalowane są kamery, które zauważają, że jeśli ktoś leży nieruchomo na dnie - uruchamia to alarm.

Oprócz wszystkich aspektów technicznych, projekt tej łaźni jest czymś niezwykłym. Na wszystkich powierzchniach w basenie i wokół niego oraz w szatniach położono płytki, a podłogi w korytarzach wykonano z betonu. Dach jest częściowo wykonany z drewna, a aby sprostać wyzwaniom związanym z wysokimi dźwiękami, zastosowano materiały dźwiękochłonne z drewna i płyt kambrowych. Zewnętrzna część budynku jest pięknie połączona z granitem i fasadą ze szkła i aluminium.

Architekt: Invit Arkitekter AS oraz Kosberg Arkitektkontor AS (Norconsult AS)

Wykonawca stolarki aluminiowej: H-fasader AS

Inwestor: Veidekke Entreprenör AS

Produkty SAPA: fasady SAPA 4150, drzwi SAPA 2050, drzwi SAPA 2086 i okna SAPA 1086