Lech Poznań ma jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów w Europie. Przyglądamy się mu z bliska!

Centrum Rozwojowo-Badawcze we Wronkach to obiekt, w którym innowacja doskonale łączy się z wysublimowanym designem. Za projektem inwestycji, której koszy wyniósł 55 mln zł stoi biuro EV Architects z Poznania.

Centrum Rozwojowo-Badawcze Lecha Poznań to jedna z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Europie. Kompleks zachwyca funkcjonalnością i estetyką, która idealnie odzwierciedla jego charakter.

Projekt wykonało biuro architektoniczne EV Architects z Poznania.

Kluczową rolę w budowaniu atmosfery wnętrz, a także stworzenia komfortowych warunków dla zawodników odegrało tu oświetlenie o specjalnie dostosowanych parametrach.

Inwestycja kosztowała 55 mln złotych.

Idealne warunki do nauki i treningu

Centrum Rozwojowo-Badawcze we Wronkach to obiekt, w którym innowacja doskonale łączy się z wysublimowanym designem. Kompleks w pełni odpowiada na potrzeby młodych zawodników oraz kadry trenerskiej i zachwyca dopracowanymi aranżacjami. Uczniom zapewniono tu doskonałe warunki do treningu, nauki oraz odpoczynku.

Inwestycja składa się z części treningowej, edukacyjnej, mieszkalnej oraz strefy relaksu. Nie zabrakło również rozbudowanego zaplecza techniczno-organizacyjnego.

Wnętrza obiektu zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o funkcjonalności i wygodzie, ale też o budowaniu pozytywnej atmosfery i pobudzaniu motywacji. Znajdziemy tu wiele elementów nawiązujących do historii poznańskiego klubu, jego wybitnych postaci oraz symboliki.

Centrum Rozwojowo-Badawcze Lecha Poznań, fot. mat. prasowe Lena Lighting

Światło kreuje klimat

Klimat Centrum Rozwojowo-Badawczego w dużej mierze kreuje światło. W każdym pomieszczeniu pojawiły się najwyższej jakości, energooszczędne lampy od Lena Lighting – łącznie zamontowano tu 1400 opraw.

Świetlne aranżacje zachwycają od samego wejścia. Instalacja w holu głównym rozświetla budynek nie tylko wewnątrz, ale jest też doskonale widoczna z oddali. Wiele przestrzeni wyposażono w lampy z serii Baris LED, które idealnie komponują się z nowoczesnym stylem obiektu. Lampy te można łączyć w wielometrowe ciągi, wprowadzając do wnętrz odrobinę nonszalancji. Doskonale sprawdzają się zarówno jako element większej całości jak i minimalistyczna, ale przyciągająca uwagę dekoracja. W Akademii Lecha znajdziemy je m.in. na korytarzach, klatkach schodowych, w strefach relaksu czy gastro.

W salach integracyjnych projektanci postawili z kolei na lampy Solanto, których okrągła, geometryczna forma stanowi mocny, bardzo efektowny element wyposażenia. Oprawa ta doskonale podkreśla charakter pomieszczeń, emitując przy tym przyjemne w odbiorze światło.

Centrum Rozwojowo-Badawcze Lecha Poznań, fot. mat. prasowe Lena Lighting

Do mniejszych sal konferencyjnych, a także wykładowych, gdzie odbywają się zajęcia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego, wybrano lampy Baris 52 LED oraz Nectra Plus LED. Oprawy te nie powodują tzw. efektu olśnienia co oznacza, że emitowane przez nie światło sprzyja skupieniu oraz zapewnia wysoki komfort nauki i przebywania przy sztucznym świetle.

Sale treningowe oraz strefa gastro zostały oświetlone przez lampy Expo LED 2 oraz Expo Led 2 Mini, które nie emitują promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego. Wyróżnia je wysoki współczynnik oddawania kolorów oraz niezwykła trwałość konstrukcji.

Do zadań specjalnych

Najbardziej wytrzymałe oprawy zamontowano jednak na dachu głównego budynku, gdzie mieści się małe boisko treningowe. Zainstalowano tu odporne na warunki atmosferyczne i uderzenia lampy Industry IP66 LED. Zastosowane w oprawach moduły ledowe o wysokiej skuteczności świetlnej zapewniają doskonałą widoczność, a jednocześnie ograniczają zużycie energii elektrycznej.

Uwagę przyciąga również niezwykła elewacja budynku, w którym mieści się najnowocześniejszy symulator piłkarski - skills.lab. Na ścianach zewnętrznych podświetlane są grafiki przedstawiające piłkarski mecz. Dzięki specjalnej konstrukcji i odpowiedniemu ustawieniu opraw o wysokiej efektywności świetlnej uzyskano niezwykły efekt trójwymiarowości.