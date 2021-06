Lech Poznań z nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym

We Wronkach powstaje nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Akademii Lecha Poznań. Do dyspozycji młodych lechitów będą komfortowe wnętrza urządzone w klubowych barwach Kolejorza, zaprojektowane w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród piłkarzy i doświadczenia z zagranicy, a także nowoczesny symulator piłkarski.

REKLAMA

We Wronkach powstaje nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Akademii Lecha Poznań.

Za projekt wnętrz odpowiadają arch. Ewelina Jankowska i arch. Katarzyba Pucek z pracowni EV Architects. Rolę inwestora zastępczego pełni biuro projektowe Tremend.

Nowy Dom Akademii Lecha Poznań ma być gotowy najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.

Na początku przyszłego roku do dyspozycji młodych lechitów będzie nowoczesny piłkarski symulator skills.lab.

W minionych latach przedstawiciele Lecha Poznań odwiedzili szkółki piłkarskie wielu zachodnich klubów, m.in. niemieckiej Borussi Dortmund czy brytyjskiego Southampton FC. Na podstawie poczynionych obserwacji oraz ankiet przeprowadzonych wsród młodych adeptów Kolejorza powstał projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego budowa trwa we Wronkach.

Przeczytaj także >> Poznań w budowie: te projekty odmienią miasto

Nowy Dom Akademii Lecha Poznań ma być gotowy najpóźniej do końca czerwca 2022 roku, a już na początku przyszłego roku do dyspozycji młodych lechitów będzie nowoczesny piłkarski symulator skills.lab. Prace budowlane przy tym ostatnim zakończą się już 30 września 2021 roku - wtedy do budynku wejdą przedstawiciele austriackiej firmy skills.lab, którzy przygotują wszelkie niezbędne technologie we wnętrzy symulatora.

– Chodzi o takie kwestie jak kalibracje wszystkich sprzętów, czujników, projektorów czy ustawienie systemów odpowiadających za zbieranie wszelkich istotnych danych w celu dalszej analizy. Wtedy powstanie nie tylko więc główne pomieszczenie, w którym zawodnicy będą pracować nad swoim rozwojem, ale także chociażby serwerownia – wyjaśnia Michał Kokotek, koordynator projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Równolegle trwać będzie budowa internatu, który powstanie w miejscu, gdzie wyburzona zostanie część znajdujących się tam starych trybun.

Nowy Dom Akademii Lecha Poznań ma być w pełni dopasowany do potrzeb młodych lechitów, kadry trenerskiej oraz pracowników akademii. Doświadczenie w kwaterowaniu własnych zawodników oraz wiedza zdobyta podczas zagranicznych wyjazdów zaowocowały projektem funkcjonalnych pomieszczeń i odpowiednio zagospodarowaną przestrzenią.

I tak, na przykład, fizjoterapeuci będą mieli własne pomieszczenia do pracy z zawodnikami po kontuzjach, powstaną przestrzenie dedykowane specjalnie dla trenerów czy gabinety dla kadry zarządzającej. Wszystkie wnętrza urządzone będą w barwach klubowych: w projekcie królują przede wszystkim biel i kolor niebieski, zestawione z neutralną szarością i kolorami drewna.

Co istotne, pokoje zawodników zaprojektowano w oparciu o przeprowadzone wśród nich ankiety. Lechici mogli w nich określić na przykład ilość osób, z którymi chcieliby dzielić pokój. Uwzględnioy został również wiek piłkarzy (na przykład młodsi zawodnicy potrzebują przebywania w większej grupie). Z kolei wygląd zaplecza gastronomicznego został skonsultowany z profesjonalnymi kucharzami pracującymi na co dzień w sporcie. Ciekawostką jest natomiast obecność na każdym piętrze... pralki. W ten sposób młodzi gracze będą się uczyć samodzielnego życia.