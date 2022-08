LEED Platinium dla warszawskiego kompleksu GTC

Warszawski kompleks biurowy Aeropark Business Centre uzyskało certyfikaty LEED. Budynek Zephirus utrzymał poziom Gold, natomiast Nothus podniósł swoją ocenę, osiągając poziom Platinum

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Aeropark Business Centre przechodziło ciągłe zmiany, aby odpowiadać na nowe potrzeby najemców i spełniać wyższe standardy środowiskowe. Od kwietnia 2021 roku kompleks zasilany jest zieloną energią.

- Platynowy certyfikat LEED to bez wątpienia jedno z naszych najważniejszych osiągnięć w tym roku. Nothus został doceniony za doskonałe wyniki jakości powietrza, niskie zużycie mediów oraz bardzo przychylne opinie najemców. Jestem dumny z tego, że jako GTC nie ustajemy w dążeniach do osiągania coraz wyższych standardów zrównoważonego rozwoju. Jest to obecnie jeden z filarów naszej strategii – komentuje Grzegorz Strutyński, country manager GTC w Polsce.