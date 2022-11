Legenda polskiej piłki na muralu w Łodzi

Wizerunek jednego z najlepszych polskich piłkarzy, legendy Widzewa Łódź, Włodzimierza Smolarka ozdobiła blok przy ul. św. Kazimierza 11 w Łodzi. Mural o powierzchni 176 mkw 2 właśnie został odsłonięty!

Mecenasem muralu, który został odsłonięty przy ul. św. Kazimierza w Łodzi jest STS, sponsor narodowej reprezentacji piłkarskiej oraz łódzkiego klubu.

Włodzimierz Smolarek to postać, którą STS uhonorował za osiągnięcia podczas klubowej oraz reprezentacyjnej kariery. Smolarek w barwach Widzewa dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski (1981 i 1982), a także triumfował w Pucharze Polski (1985). Piłkarz w narodowej kadrze zaliczył 60 występów i strzelił 13 goli. W 1982 roku wraz z reprezentacją zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata w Hiszpanii.

– Inicjatywa mecenasa muralu, firmy STS, by to dzieło powstało w 10. rocznicę śmierci taty, to doskonała forma przypomnienia i docenienia jego piłkarskich dokonań. Dla nas, jako rodziny, to wyjątkowa chwila, a zarazem wspaniały sposób uczczenia pamięci taty. Cieszę się, że wizerunek ojca znajduje się obok stadionu, na którym święcił największe triumfy na krajowych boiskach. Obok klubu, którego stał się legendą. Jestem przekonany, że ten mural i osoba mojego ojca mogą być inspiracją dla młodych piłkarzy, którzy powinni wiedzieć, że tutaj w Łodzi dorastał i grał czołowy zawodnik reprezentacji Polski. I muszą wierzyć, że oni też mogą osiągać podobne sukcesy. Oprócz tej wiary, potrzebna jest jednak bardzo ciężka praca i wytrwałość – mówi Euzebiusz Smolarek, syn Włodzimierza.