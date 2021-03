Legnicka we Wrocławiu z nową elewacją

Ręcznie robiona płytka z Holandii zdobi część budynku Legnicka 60C we Wrocławiu, którego budowa postępuje przy Magnolia Park we Wrocławiu. Już na tym etapie widać, że obiekt prezentuje się lepiej niż na wizualizacjach. W środku trwa tynkowanie mikroapartamentów i wylewanie podłóg.

Legnicka 60C – budynek wznoszony tuż przy Magnolia Park we Wrocławiu – pełnych kształtów nabrał już jakiś czas temu, a teraz jest ozdabiany. Frontowa elewacja jest już prawie w całości pokryta płytkami o różnych odcieniach szarości, które wyglądają niczym ceglana mozaika.

– Te płytki to wyjątkowy materiał elewacyjny, który produkowany jest w manufakturze holenderskiej według metody niemal niezmienionej od kilkudziesięciu lat – informuje Ewa Skibińska, marketing manager z Grupy BY MADE, która jest inwestorem Legnickiej 60C. – Te płytki, wytworzone z naturalnych komponentów, wyróżniają się wyglądem oraz jakością wykonania – dodaje.

Nowy budynek będzie pasował do sąsiednich m.in. do obiektu Tauron i do Magnolia Park, która częściowo jest zbudowana z cegły. Ze względu na nowoczesny styl Legnicka 60C wpisze się jednocześnie w otoczenie biurowców. Częścią wykańczanej obecnie elewacji będzie szklany pas okien, przez który światło naturalne będzie wpadało do klatek schodowych. Dobre nasłonecznienie lokali to natomiast zasługa dużych okien i charakterystycznych wcięć w bryle budynku.

Lepiej w rzeczywistości

Charakterystycznym motywem elewacji są także kolorowe części wystające poza obrys budynku. Architekci wybrali słoneczne odcienie pomarańczu i żółci, aby przełamać szare odcienie płytek. Motyw jest powtarzalny, ale elewacje z każdej strony będą wyglądały nieco inaczej, ponieważ kolorystyka wystających elementów będzie zróżnicowana.

– Już teraz widać, że w rzeczywistości budynek będzie prezentował się piękniej niż na wizualizacjach – twierdzi Ewa Skibińska. Legnicka 60C została zaprojektowana w pracowni AP Szczepaniak, regularnie nagradzanej w Polsce i za granicą. Związani z nią architekci są twórcami pierwszego budynku z mikroapartamentami w Polsce. – Są w tej dziedzinie specjalistami wysokiej klasy – podkreśla Ewa Skibińska.

Prace toczą się także w środku, gdzie trwa wylewanie podłóg w częściach wspólnych oraz tynkowanie lokali. Całość – łącznie z wykończeniem i pełnym umeblowaniem lokali (ceny od 260 tys. zł brutto) – powinna być gotowa wiosną 2022 roku. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem i są wykonane mniej więcej w połowie.

Mikroapartament do wynajęcia

Legnicka 60C to budynek hotelowy z mikroapartamentami inwestycyjnymi, z przeznaczeniem na wynajem. Zaplanowano 129 takich lokali. Ich wielkość waha się od 16 do 30 mkw. Większość z nich to lokale jednopokojowe, ale będą także mikroapartamenty dwupokojowe. Wszystkie zostaną wykończone pod klucz w wysokim standardzie oraz wyposażone w meble i sprzęt. Ważną częścią budynku, wpływającą na jego atrakcyjność zarówno w oczach właścicieli lokali, jak i ich przyszłych najemców, będą części wspólne: strefa do pracy zdalnej, taras widokowy na dachu i lokal gastronomiczny w budynku, a także miejsca parkingowe na zewnątrz.