Lekarze dziękują firmom i restauratorom za pośrednictwem billboardów

„Lekarze i pielęgniarki z Łódzkiego dziękują lokalnym firmom i restauratorom. Przeszyjemy to razem!” – billboardy i citylighty o takiej treści można oglądać w całej Łodzi. Przekaz powstał we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi i regionem łódzkim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – instytucjami samorządowymi, zrzeszającymi oba środowiska. Nośniki udostępniła Manufaktura.

REKLAMA

Kilkadziesiąt billboardów i citylightów z podziękowaniami od łódzkich lekarzy i pielęgniarek zawisło na początku kwietnia w całej Łodzi. Nośniki udostępniła medykom Manufaktura. To przykład, jak w trudnych dla marketerów czasach, szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Ograniczenie działalności centrów handlowych w połowie marca było wielkim wyzwaniem dla całej branży retail. Wśród problemów zarządców obiektów handlowych jest również komunikacja społeczna i marketingowa. Z dnia na dzień zawieszone zostały kampanie związane ze startem sezonu wiosennego, akcjami zniżkowymi i innymi działaniami profrekwencyjnymi, które zostały odwołane. W takiej sytuacji znalazła się Manufaktura w Łodzi, która mając opłaconą kampanię outdoorową, zdecydowała się na wykorzystanie swoich nośników w słusznej sprawie.

„Lekarze i pielęgniarki z Łódzkiego dziękują lokalnym firmom i restauratorom. Przeszyjemy to razem!” – billboardy i citylighty o takiej treści można oglądać w całej Łodzi. „Przeszyjemy to razem” z jednej strony jest grą słów odnoszącą się do hasła „Przeżyjemy to razem”, a z drugiej nawiązuje do fantastycznej, społecznej akcji szycia maseczek ochronnych dla szpitali.

Przekaz powstał we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi i regionem łódzkim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – instytucjami samorządowymi, zrzeszającymi oba środowiska.

- Polacy są narodem, który w sytuacji zagrożenia potrafi się zjednoczyć. Widać to na przykładach w historii, widać to dziś. Wspólne działanie w obliczu walki z epidemią jest niezmiernie ważne. W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy ogrom pomocy i wsparcia z wielu źródeł: od firm, instytucji, osób prywatnych. To naprawdę wspaniałe, że dzięki Manufakturze możemy jako społeczność lekarska tak szeroko podziękować za zaangażowanie i bardzo konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia. Łodzianie egzamin z człowieczeństwa zdali na szóstkę! – wyznaje Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Powszechne zaangażowanie i konieczność wspólnego działania podkreśla też Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury. – Manufaktura jest nie tylko przestrzenią handlowo-rozrywkową. Od początku realizujemy też misję społeczną. Rynek jest przestrzenią upublicznioną, organizujemy tu ważne, lokalne wydarzenia, prowadzimy szerokie działania z obszaru CSR. Wiedzieliśmy, że w tak ważnym momencie, chcemy w wyraźny sposób okazać wsparcie pracownikom ochrony zdrowia. Te billboardy to jest nasze podziękowanie za trud i ogrom pracy włożony w walkę z epidemią.

Przypomnijmy, że najemcy Manufaktury z dużym zaangażowaniem też włączyli się w pomoc medykom. W ramach koordynowanej przez portal JemywŁodzi.pl akcji #nadchodząposiłki, dostarczają ciepłe obiady lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom

innym pracownikom ochrony zdrowia, na co dzień walczącym z koronawirusem. Medyków dotychczas wsparli: Tawerna Pepe Verde, Lavash, Whiskey In The Jar, Hana Sushi, Pizza Hut, PanKejk, The Mexican, Costa Coffee i Starbucks.

Do akcji dołączyła też Manufaktura wraz z bistro Rajskie Jadło, dostarczając posiłki do szpitala jednoimiennego w Zgierzu. Z kolei pralnia EBS włączyła się w akcję szycia maseczek oraz oferuje darmowe pranie odzieży służbowej ratowników medycznych.