Lekka konstrukcja i przeszklona elewacja. Rusza budowa nowego dworca w Koszalinie

Ażurowy dach, przeszklenia i sgraffito z 1962 - taki ma być nowy dworzec w Koszalinie. Właśnie startuje przebudowa obiektu, której finał zaplanowano na koniec 2024 r.

Startuje budowa nowego dworca w Koszalinie.

Koszt inwestycji to około 44 mln złotych.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dokumentację projektową opracowała pracownia TBI Architekci z Gdańska, a wykonawcą prac budowlanych jest Alstal Bydgoszcz.

Planowany termin otwarcia nowego dworca w Koszalinie dla podróżnych to koniec 2024 roku.

Nowy dworzec w Koszalinie będzie jednym z nowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Zaprojektowano go z dużym rozmachem, zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze. W nowej bryle w szczególności uwagę zwracają lekka konstrukcja i w całości przeszklona elewacja. Ciekawie prezentuje się również ażurowy dach budynku z deseniem w postaci trójkątów.

Po środku nowego budynku zaprojektowano otwarty pasaż – poczekalnię letnią z trójkątnymi siedziskami z betonu architektonicznego, będącą jednocześnie przejściem do tunelu na perony i przedłużeniem osi widokowej. Na wysokości piętra, za szklanymi elewacjami części pasażerskiej i handlowej, które ograniczają pasaż od północy i południa, wyeksponowane będą oryginalne ściany dworca z sgraffito z 1962 roku autorstwa artystów plastyków Zawojskich ze Szczecina. Będzie ono, podobnie jak cała elewacja dworca, podświetlone za pomocą iluminacji nocnej, która podkreśli bryłę budynku.

Szkło, stal i sgraffito to nie wszystko. Nowy dworzec w Koszalinie to funkcjonalna i dobrze zaprojektowana przestrzeń. Będzie się ona składała z części pasażerskiej i handlowej, które podzieli otwarty, ale zadaszony pasaż prowadzący na perony. W części pasażerskiej, zlokalizowanej w północnej części bryły na parterze, zaprojektowano hol kasowy i jednocześnie poczekalnię. Będzie ona urządzona nowocześnie, z dużym dostępem światła dziennego przez witryny elewacji. Ściany zostaną wykończone betonową okładziną w kolorze popielatym, posadzka natomiast zostanie wykonana z lastryko. Podwieszany rastrowy sufit „poprzecinano” w projekcie prostymi i nieregularnie rozmieszczonymi oprawami w formie linii świetlnych. W holu podróżni znajdą cztery okienka kasowe, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów.

Do części pasażerskiej dworca dostaniemy się bezpośrednio z placu przed dworcem, przechodząc przez otwarty pasaż lub schodami i windą panoramiczną z nowej części tunelu przebiegającego pod Aleją Armii Krajowej. Natomiast do części handlowej, znajdującej się w południowej części dworca, będzie można dostać się bezpośrednio z otwartego pasażu. Na parterze będą się mieściły pasaż handlowy złożony z siedmiu lokali, a także toalety dostępne z poziomu przedsionka przed wejściem do tunelu. Na piętrze południowego skrzydła dworca zaprojektowano siedzibę Straży Ochrony Kolei, natomiast zachodniego – pomieszczenia biurowe dla spółek kolejowych.

Nowy dworzec będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami i pozbawiony barier architektonicznych. Oprócz wspomnianych już wind w budynku pojawią się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, plany dotykowe dworców czy oznaczenia w alfabecie Braille’a. Każde z okienek kasowych będzie mieć obniżony blat, co gwarantuje komfort komunikacji z kasjerem osobom na wózkach.

Budowa nowego dworca to również inwestycja w ekologię. Na dachu budynku zaprojektowano trójkątne panele fotowoltaiczne wkomponowane w konstrukcję zadaszenia. Łącznie będzie ich aż 130! Do tego dworzec będzie wyposażony w energooszczędne oświetlenie sterowane za pomocą automatyki obiektowej. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o systemie inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System), który będzie nadzorował prace instalacji i urządzeń, w tym nowoczesnych systemów bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych. Jego zadaniem będzie również optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynku.

Dzięki inwestycji zmieni się także najbliższe otoczenie dworca. Wyburzone zostaną garaże, a także ułożony zostanie nowy chodnik, dopasowany wyglądem do placu przed dworcem. Przy frontowej fasadzie pojawią się stojaki na rowery. Natomiast przy elewacji południowej znajdą się po dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych, a przy północnej – zatoczka typu kiss&ride.