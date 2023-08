"Lekko papierowy pawilon do mieszkania". Oto Dom Parterowy od MFRMGR Architekci w podwarszawskiej Zielonce

Zamiast okien świetliki, spadzisty dach ukryty attyką i niewidzialny cokół - architekci z pracowni MFRMGR stworzyli projekt domu, który jest kwintesencją minimalizmu.

Początek pracy nad tym tematem wiązał się z wysłuchaniem klientów z ich bardzo precyzyjnymi oczekiwaniami dotyczącymi funkcji przyszłego domu.

- Byli oni bardzo świadomi swoich potrzeb oraz posiadali bogatą wiedzę i wyobraźnię, co dało nam impuls do zaprojektowania właśnie takiego domu. Wpłynęło to trochę na to, że patrząc na ten budynek czujemy delikatny klimat kalifornijskiej willi z lat 50. - zdradzają architekci.