Lekkoatleci w Tychach mają wreszcie swój obiekt!

W Tychach zakończono prace przy budowie areny lekkoatletycznej. Do dyspozycji użytkowników będzie m.in. bieżnia o długości 400 metrów z sześcioma torami, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznie do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoków wzwyż, dwie skocznie do skoków o tyczce, a także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem oraz rzutu dyskiem i młotem. Projekt Areny wykonało biuro "Amibud" Cezary Ilnicki z Pieńska.

Na terenie Areny przy ul. Edukacji w Tychach znajduje się także teren rozgrzewkowy dla lekkoatletów (dwustronna bieżnia o długości 60 m, dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą), trybuny na 500 miejsc siedzących oraz stanowisko dla sędziów i komentatorów. Obiekt jest ogrodzony, a także objęty całodobowym monitoringiem.

Prace trwały od 2018 roku. Koszt inwestycji to prawie 15,3 miliona złotych (6 mln zł wyniosło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu).

– Tyska Arena jest obiektem lekkoatletycznym kategorii IVa, to oznacza, że spełnia wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych IAAF. Dzięki temu na stadionie będą mogły rozgrywać się m.in. oficjalne zawody lekkoatletyczne, zawody rangi młodzieżowych mistrzostw Polski, oraz mityngi międzynarodowe – mówi Hanna Skoczylas, z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Obiektem będzie zarządzał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, który jasno określił zasady korzystania z Areny. Na obiekcie w jednym czasie nie będą odbywały się treningi lekkoatletyczne i piłkarskie. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem, w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora.

– Pierwszeństwo korzystania z obiektu będzie miała sekcja lekkoatletyczna, następnie kluby piłkarskie, grupy szkolne, osoby indywidualne. Młodzież do lat 10 może na obiekcie przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej. Informacje o dostępności obiektu i o tym, w jakich godzinach będą odbywały się zawody czy zajęcia będziemy publikowali na stronie internetowej MOSIR-u oraz na tablicy informacyjnej przy arenie – mówi Marcin Staniczek, dyrektor MOSiR Tychy.

Jeśli nie będą odbywały się na obiekcie zawody czy treningi – każdy, w godzinach funkcjonowania Areny ( 7.00-21.00) będzie mógł wejść na stadion np. by pobiegać na profesjonalnej bieżni.

Osoby indywidualne trenujące na nowym obiekcie będą mogły korzystać z toalet tymczasowych przy boisku ze sztuczną nawierzchnią, podczas zawodów do dyspozycji będą także toalety znajdujące się na sąsiadującym z Areną – Stadionie Miejskim. W planach jest także budowa w pobliżu obiektu lekkoatletycznego, boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią oraz toaletami (pomiędzy boiskiem ze sztuczną trawą, a kortami tenisowymi).

Arena Lekkoatletyczna to kolejny obiekt sportowy w Tychach. Kilkanaście lat temu wyremontowano Halę Sportową oraz Stadion Zimowy, a w lipcu 2015 roku oddano do użytku Stadion Miejski. Brakowało w mieście obiektu, na którym swoje umiejętności mogliby rozwijać lekkoatleci. Dlatego w listopadzie 2014 roku władze miasta złożyły do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o ujęcie inwestycji pn. „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach” w Planie Wieloletnim w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W sierpniu 2015 roku otrzymały z Ministerstwa informację o ujęciu tego zadania w Planie Wieloletnim, a w 2016 roku miasto otrzymało decyzję o przyznaniu dofinansowania. W marcu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą ( firmą „Gretasport” z Dąbrowy Górniczej) na realizację zadania.