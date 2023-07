Leśniczówka w Lesie Kabackim odzyskała blask

Zakończyły się prace związane z modernizacją leśniczówki w Lesie Kabackim. Zabytkowy budynek został gruntownie odnowiony, a teren wokół niego na nowo się zazielenił.

Leśniczówka w Lesie Kabackim przeszła metamorfozę.

Podczas prac odkryto oryginalne polichromie, które zostały zabezpieczone i przejdą wkrótce renowację.

Odrestaurowane zdobienia będzie można podziwiać już jesienią, kiedy w leśniczówce zacznie działać Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa.

W wyznaczonym terminie zakończył się remont zabytkowej leśniczówki przy ul. Rydzowej.

Gruntownie odnowiliśmy leśniczówkę, choć nie było to proste, jak widać wiele elementów jest drewnianych, odwiedzałem często to miejsce i dzisiaj jest nie do poznania - mówił dzisiaj prezydent Rafał Trzaskowski, prezentując efekt prac budowlanych - Tak jak zapowiadaliśmy, po 18 miesiącach remont został zakończony, ale w trakcie prac odkryliśmy stare polichromie, teraz pora na ich odtworzenie. To bardzo ważne, że będzie to część centrum edukacyjnego, które uczy dzieci na co dzień, jak funkcjonuje las – dodał prezydent.

W budynku zachowała się część oryginalnej konstrukcji, układ pomieszczeń oraz ich wyposażenie, takie jak: drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i oryginalnymi mechanizmami, okna, piece grzewcze i piec kuchenny. Do dawnej świetności wróciła także drewniana podłoga, która nadaje wnętrzu wyjątkowości.

Prace objęły m.in. zabezpieczenie budynku, jego odgrzybienie oraz usunięcie zagrożeń biologicznych. Rozebrana została murowana dobudówka. Część belek drewnianych, z których zbudowane były ściany, wymagała wymiany na nowe. Wzmocniona została także konstrukcja dachu, na którym pojawiło się pokrycie z gontu modrzewiowego. Tego typu dach przykrywał budynek do 1967 r., kiedy to gont zastąpiony został eternitem. Na strychu ponownie ułożono polepę

W leśniczówce zainstalowane zostały także instalacje: sanitarna, elektryczna i teletechniczna.

Zmiany zaszły również na zewnątrz budynku. Na odnowioną elewację wróciły detale architektoniczne, takie jak ozdobne narożniki drewniane, opaski okienne oraz okiennice i drzwi zewnętrzne. Stolarce przywrócono pierwotną kolorystykę.

Budynek odzyskał swój blask także na zewnątrz. Na odnowioną elewację wróciły detale architektoniczne, takie jak ozdobne narożniki drewniane oraz ościeżnice i drzwi zewnętrzne z rozbudowanym fryzem.

Teren otaczający leśniczówkę został na nowo ogrodzony i wzbogacony o dodatkową zieleń.

Polichromie na ścianach i sufitach

W trakcie prac remontowych we wnętrzach leśniczówki natrafiono na oryginalne wymalowania ścian i sufitów. Na elementach drewnianej konstrukcji budynku tj. ścianach, belkach oraz na tynku kładzionym na trzcinie odkryto geometryczną dekorację malarską, w postaci kolorowych pasów i linii różnej grubości z dominacją czerwieni i błękitów. W jednym z pomieszczeń na suficie znajduje się dekoracja malarska w formie rozety, składającej się z kolorowych okręgów różnej grubości. Z uwagi na konieczność wymiany drewnianej konstrukcji budynku nie było możliwości zachować całej dekoracji malarskiej. Natomiast fragmenty, które udało się uratować zostaną odrestaurowane i wyeksponowane w formie tzw. świadków, czyli zabezpieczone będą fragmenty oryginałów. Reszta polichromii zostanie wiernie odtworzona. Nad przebiegiem tych prac, tak jak dotychczas nad remontem leśniczówki, czuwać będzie Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Nie będzie to zresztą jedyny przykład zachowania oryginalnych elementów. Po konserwacji do leśniczówki wrócą również zabytkowe meble.

Kiedy otwarcie?

Nową leśniczówkę wraz z odrestaurowanymi polichromiami i wyposażeniem będzie można odwiedzić już jesienią. Wtedy w budynku swoje działania rozpocznie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa.

Koszt inwestycji, którą zrealizował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta to 2,2 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Good Wood Szymon Jaraczewski.

Historia budynku

Leśniczówka powstała w II połowie XIX wieku. Budynek stanowi przykład dobrze zachowanej i nieprzekształconej architektury drewnianej związanej z gospodarką leśną. Obiekt przez blisko 130 lat był zamieszkany przez leśniczych, którzy opiekowali się drzewostanem Lasu Kabackiego.

Budynek wzniesiono w konstrukcji zrębowej i przykryto dachem naczółkowym – odmianą dachu dwuspadowego ze ściętymi narożami. Ściany zewnętrze obłożone były poziomymi deskami, które w sposób dekoracyjny ułożono na narożnikach budynku. Ściany wewnętrzne – część konstrukcji drewnianej, z murowanymi ścianami ogniowymi – zostały otynkowane. Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 130 mkw., dostępna powierzchnia poddasza to kolejne 75 mkw.