Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" w Gdyni z nowym centrum edukacyjnym. Skorzystano z CLT

W Gdyni otwarto nowe centrum edukacyjne w Leśnym Ogrodzie Botanicznym "Marszewo". Obiekt zaprojektowany przez pracownię Gierbienis+Poklewski powstał w technologii CLT - drewna klejonego krzyżowo.

REKLAMA

Doskonała izolacja termiczna, ognioodporność i ekologiczność - to cechy otwartego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo” w Gdyni nowego centrum, które połączy funkcje edukacyjne, ekspozycyjne, promocyjne i administracyjne.

Liczba wizyt edukacyjnych uczniów może się zwiększyć nawet dwukrotnie.

Budowa nowego centrum trwała 2 lata i kosztowała 7 mln zł.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Gierbienis+Poklewski.

Nowo otwarty budynek w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo” rzuca się w oczy. Choć stoi pośród lasów i zbudowany jest z drewna, powinien więc zlewać się z otoczeniem, to wzrok przyciąga jego kolor – głęboka czerń opalonego modrzewiowego drewna.

Poczwórna funkcjonalność

Bryła obiektu, który ma być sercem całego ogrodu botanicznego, składa się z dwóch osobnych, dwukondygnacyjnych budynków zbudowanych z sosny i przeszklonego łącznika. Powierzchnia całkowita blisko 400 mkw.. Każda część będzie pełnić inne funkcje. Jest tu przestrzeń na stałą wystawę, na wykonanie której rozpisano przed miesiącem przetarg. Są też dwie sale dydaktyczne, jakich do tej pory w Marszewie brakowało, gdzie będą odbywać się warsztaty i zajęcia dla uczniów, seniorów i innych chętnych grup. Ale będzie też tu można posiedzieć, poczytać, zagrać w gry planszowe. Liczba dzieci, które będą mogły skorzystać ze zorganizowanych zajęć w ogrodzie botanicznym będzie mogła dzięki nowemu budynkowi wzrosnąć nawet dwukrotnie.

- Bez wątpienia jest to niezwykle ważny punkt na mapie edukacyjnej naszego miasta. Już w 2019 roku, właśnie na tym terenie, 10 tys. dzieci i młodzieży z gdyńskich szkół mogło skorzystać poprzez naukę w bardzo niezwykłych warunkach do tego, aby dowiadywać się elementów związanych z ekologią, leśnictwem, przyrodą. Dzisiaj stoimy przed nowym wyzwaniem, ponieważ wykorzystanie tak niesamowitej przestrzeni to naprawdę niezwykła możliwość do tego aby zachęcać najmłodszych mieszkańców naszego miasta do tego, aby uczyli się poprzez poznawanie, dotykanie, praktykę. To tak niezwykle ważne do tego aby w ten sposób aktywizować, ale i również wprowadzać nowoczesne formy przekazywania wiedzy – mówi obecny na otwarciu nowego centrum Marszewa Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Jest wreszcie w nowym obiekcie przestrzeń administracyjna, a przy samym wejściu, zawsze otwartym – punkt informacyjny. Tu goście będą mogli dowiedzieć się o wszystkich atrakcjach ogrodu botanicznego, stąd zostaną pokierowani na ścieżki edukacyjne rozrzucone na obszarze 60 hektarów. Cały budynek natomiast, czarny z zewnątrz, w środku wyłożony jasną, pachnącą żywicą sosną, ma pełnić funkcję promocyjną budownictwa drewnianego.

Budynek choć zrobiony z drewna, to wytrzymałością dorównuje konstrukcjom stalowym. Zapewnia to zastosowana technologia CLT (Cross Laminated Timber) czyli drewna klejonego krzyżowo, fot. www.gdynia.pl

- Budowanie z drewna, najbardziej przyjaznego dla człowieka asortymentu, który sam przyrasta i jest racjonalnie pozyskany, jest dużo lepsze niż szkło, beton, które dla środowiska i człowieka są niezdrowe i emitują dwutlenek węgla – opowiada Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. - Promujemy budownictwo drewniane, w takiej technologii jaka jest. Technologia CLT, w jakiej budynek jest zbudowany, jest to pierwszy tego typu budynek w Polsce, ale też jest pierwszym budynkiem administracyjnym zrobionym w takiej technologii, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Ekologia i wytrzymałość

Budynek choć zrobiony z drewna, to wytrzymałością dorównuje konstrukcjom stalowym. Zapewnia to zastosowana technologia CLT (Cross Laminated Timber) czyli drewna klejonego krzyżowo. Stworzone z wielkoformatowych drewnianych elementów budynki cechuje też doskonała termoizolacyjność i ognioodporność. A co bardzo istotne – także ekologia. Bo choć czarny jak węgiel, to ślad węglowy związany z jego produkcją jest mniejszy niż budynków z betonu i stali.