Liceum w Gliwicach ma nowy budynek. Ceglana bryła nawiązuje do śląskiej architektury

I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach zyskało nowy budynek dydaktyczny i sportową halę, których architektura nawiązuje do charakterystycznej ceglanej zabudowy Śląska.

Nowy budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach nawiązuje do charakterystycznej zabudowy Śląska, co mocno podkreśla zastosowanie cegły klinkierowej na elewacji.

Obiekt składa się z części sportowej oraz dydaktycznej. Te dwie funkcje zostały także odzwierciedlone w formie i kolorystyce budynku, gdzie elewacja części dydaktycznej została wykonana z ciemnej cegły klinkierowej, natomiast część sportowa została obłożona jasną cegłą.

Przy szkole powstały także boiska do piłki nożnej oraz do koszykówki z nawierzchnią bezpieczną.

Prostota, nowoczesność oraz elegancka monumentalność – tak w skrócie można opisać nowy budynek dydaktyczny oraz halę sportową I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach.

- Chcieliśmy wkomponować budynek w istniejącą tkankę urbanistyczną i dopasować go do już istniejącego, zabytkowego budynku szkoły. Bryła segmentu dydaktycznego, poprzez charakterystyczne „przełamanie”, kontynuuje linię zabudowy budynku szkoły. Na parterze w pełni przeszklona, została nadwieszona nad wejściem z dwóch stron - od ulicy i od dziedzińca szkoły – tłumaczy architekt Mateusz Manecki, autor projektu.

Rytmiczny podział okien oraz sposób wykończenia tworzy również bezpośrednią kontynuacje architektury reprezentowanej przez budynek sąsiadującej Politechniki Śląskiej. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, Adam Sarkowicz, dodaje, że architekci tak zaprojektowali budynek, aby wygospodarować na zewnątrz część rekreacyjną i sportową dla uczniów. Przy szkole powstały także boiska do piłki nożnej oraz do koszykówki z nawierzchnią bezpieczną, co stwarza funkcjonalną i przyjazną uczniom strefę aktywnego odpoczynku.

Część dydaktyczna obiektu ma 3 piętra. Na każdym z nich znajduje się sala wykładowa, która może pomieścić 32 uczniów oraz dwie sale doświadczalne przygotowane do prowadzenia zajęć dla 16 osób. Sale warsztatowe mają przesuwną ścianę, która daje możliwość ich połączenia. Zostaną one wyposażone w taki sposób, aby każdy uczeń mógł sam przeprowadzić doświadczenia. Na pierwszym piętrze przewidziano sale do nauki biologii, drugie piętro zostało przeznaczone do prowadzenia zajęć z fizyki, natomiast na trzecim piętrze uczniowie będą poznawać tajniki chemii. Każda sala dydaktyczna zostanie wyposażona w stół doświadczalny, aby nauczyciel mógł przeprowadzić doświadczenie pokazowe.