Liczba zabytków w Gdyni i budżet na ich remont podwojone

W tym roku miasto przeznaczy dwa razy więcej pieniędzy na dotacje do remontów zabytków - przeczytamy na portalu gdynia.pl. Dwukrotnie wzrasta również liczba budynków, których właściciele mogą się o dofinansowanie starać.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 przeszła niedawno lifting. Zmiana dotyczy dotacji samorządów na remonty zabytków. Już nie tylko budynki i obiekty wpisane do rejestru zabytków czy znajdujące się na obszarze uznanym za Pomnik Historii mogą być dofinansowane, ale również te figurujące w gminnej ewidencji zabytków - liście poszerzonej o wartościowe obiekty, ale nie wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru.

Więcej budynków

Idąc za zmianami ustawowymi Rada Miasta Gdyni przyjęła 26 lutego 2020 roku uchwałę nr. XVII/575/20, która do listy kwalifikujących się do udzielenia dotacji obiektów dodaje te z gminnej ewidencji zabytków.

- Do tej pory było około 600 obiektów uprawnionych do otrzymania dotacji, teraz ta liczba wzrośnie mniej więcej dwukrotnie – mówi Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków.

Właściciele budynków, które figurują w ewidencji mogą liczyć na pokrycie 30% kosztu prac konserwatorskich elewacji. Jeszcze w ubiegłym roku dofinansowanie nie było możliwe.

Ale to nie jedyna zmiana jaką niesie uchwała.

Robert Hirsch: - Wprowadzono także zapis umożliwiający zwiększenie dotacji z 30 lub 50 do 75% na konserwację szlachetnych wypraw tynkarskich, czyli mających indywidualny kolor, strukturę ceglanych lub ceramicznych, albo metalowych lub drewnianych detali architektonicznych, powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie. Jest to zapis uwzględniający specyfikę Gdyni i jej architektury, oparty na kilkunastoletnim doświadczeniu programu dotacji.

Więcej kasy

W ślad za rozszerzeniem listy obiektów uprawnionych do otrzymania dotacji poszło podwojenie budżetu na ich remonty. W ubiegłym roku miasto dofinansowało czternaście zabytków kwotą 842.024 złotych. W tym roku będzie to 1.600.000 zł.

- Wysokość dotacji na zabytki jest ustalana w budżecie miasta i zależy między innymi od realizacji prac i liczby wniosków złożonych w poprzednim roku – wyjaśnia Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. - Ta uchwała o przeznaczeniu środków na różne obiekty jest szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji kultury czy gospodarki komunalnej. Radni z wielkim zainteresowaniem analizują jej treść i wielokrotnie wnioskowali o zwiększenie tej kwoty. Warto zauważyć, że dotacja może być przeznaczona nie tylko na remont budynku ale i innych zabytków ruchomych umieszczonych w gminnej ewidencji. W poprzednich latach np. naprawiono organy czy zabytkową rzeźbę. Uchwała budżetowa jest przygotowywana przez zespół Skarbnika a Prezydent kieruje ją pod obrady Rady Miasta.

Budynek specjalnej troski