Light Move Festival 2021 powraca do otwartej przestrzeni miejskiej

Tradycji staje się zadość i również w tym roku, w ostatni weekend września, w Łodzi odbędzie się Festiwal Światła. Między 24 a 26 września łódzkie budynki, parki oraz place miasta zostaną rozświetlone przez zachwycające projekcje i iluminacje tworzone przez międzynarodowych artystów.

REKLAMA

Edycja 2021 nie kieruje się jednak jedynie tradycją, ale szuką nowatorskich rozwiązań adekwatnych do obecnej sytuacji. Czas pandemii paradoksalnie stał się dla nas źródłem wiedzy i inspiracji. Dbając o bezpieczeństwo widzów, teren festiwalowy jest bardziej rozległy niż w poprzednich latach, i wychodzi poza ścisłe Śródmieście. Dodatkowo część atrakcji programowych będzie relacjonowana online. - Do klasycznej formuły festiwalu wracamy z ostrożnością, dlatego uzgodniony z organizatorem plan lokalizacji zakłada rozproszenie atrakcji na zdecydowanie większym obszarze miasta. Takie rozwiązanie zapewni każdemu swobodny i bezpieczny dostęp do każdego punktu programu. – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Festiwal Sztuki Kinetycznej Światła odbywać się będzie również w obszarze Nowego Centrum Łodzi, w Parku im. Sienkiewicza, Parku im. Staszica, a także tradycyjnie rozświetli kamienice i skwery ulicy Piotrkowskiej. - W tym roku spotkamy się w zupełnie nowej lokalizacji festiwalowej – to Rondo Solidarności, a na nim monumentalny kościół Św. Teresy. Zaplanowaliśmy niesamowite widowisko łączące światło, kolor, dźwięk i taniec. Zobaczymy mapping na Kościele Św. Teresy, stworzony przez francuskie artystki, wzbogacony o spektakl taneczny na żywo – mówi Beata Konieczniak, Dyrektor Artystyczny Light.Move.Festival.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są Połączenia. LMF 2021 chce eksplorować zagadnienie miejsca człowieka w nowoczesnym świecie oraz jego więzi zarówno z innymi ludźmi, jak i środowiskiem, przestrzenią i światem cyfrowym. Dlatego też zainagurowane zostaną nowe kategorie festiwalu: LMF EDU (gdzie uczestnicy mogą spotkać się z inspirującymi mówcami i specjalistami w dziedzinie architektury, urbanistyki, nowych technologii i designu) oraz LMF FILM (kino festiwalowe prezentujące filmy dokumentalne wyselekcjonowane przy współpracy z Docs Against Gravity, poruszające temat nowych technologii, psychologii, a w każdym z nich występuje element spotkań, zmiany, namysłu nad współczesnym światem i kondycją człowieka). Sekcje LMF EDU oraz FILM będą gościć w intrygującej, zabytkowej Hali Maszyn EC1, które staje się nowym partnerem tegorocznej edycji!