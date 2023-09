Light Move Festival 2023. Tak zmienią się łódzkie budynki!

Light Move Festival 2023 odbędzie się w dniach 29 września - 1 października. W tym czasie, jak co roku, łódzka ul. Piotrkowska (i nie tylko!) rozbłyśnie trójwymiarowymi iluminacjami.

Festiwal Światła w Łodzi powraca z rekordową liczbą trójwymiarowych pokazów na ul. Piotrkowskiej.

Jak zapowiada łódzki magistrat, trzynasta edycja Light Move Festival będzie wyjątkowa. Z okazji 600. urodzin miasta specjalna część imprezy została przygotowana na ul. Piotrkowskiej, na której przez trzy dni będzie można zobaczyć rekordową liczbę kolorowych mappingów 3D.

6 kamienic przy Piotrkowskiej

Fasady sześciu zabytkowych kamienic rozświetlą artystyczne interpretacje szczęścia – motywu przewodniego Light Move Festival 2023. Największy z trójwymiarowych pokazów autorstwa grupy Romera Diseño e Infografia ożywi sąsiednie elewacje budynków przy ul. Piotrkowskiej 147 i 149. Kolejny gmach, pod numerem 99, rozświetli natomiast projekcja przygotowana przez Jeremie Bellota.

Z kolei Piotrkowska 90 ożyje dzięki talentowi Sławomira Fąfary, a pod numerem 71 zobaczymy pokaz grupy artystów z Tajlandii: Decide Kit. Szóstą kamienicą w programie głównej łódzkiej ulicy jest ta pod numerem 53, która stanie się przestrzenią prezentacji twórczości Radu Ignata.

Fasady sześciu zabytkowych kamienic rozświetlą artystyczne interpretacje szczęścia – motywu przewodniego Light Move Festival 2023, fot. UMŁ

600 łódek na 600. Urodziny Łodzi

Szóstym elementem programu, obok pięciu pokazów, będzie na ul. Piotrkowskiej jubileuszowa instalacja świetlna – 600 łódek. Do jej tworzenia organizator, fundacja Lux Pro Monumentis, zaprosił studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Light Move Festival 2023 w parkach i EC1 Łódź

Festiwal Światła w Łodzi każdego roku gości w łódzkich parkach, a podczas 13. edycji zaprosi nas do parku Sienkiewicza i Moniuszki. Kolejnym obiektem, który wpisał się już w tradycję LMF, jest pierwsza miejska elektrownia – EC1 Łódź przy ul. Targowej. Tradycyjnie już możemy się tutaj spodziewać trójwymiarowego mappingu na budynku chłodni, ale to nie wszystko. W tej lokalizacji zaplanowano także część muzyczną festiwalu i – po raz pierwszy – pokaz we wnętrzach tego wyjątkowego zabytku.