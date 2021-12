Lipowa aleja na Księżym Młynie zyska nowe życie

Tegoroczne prace remontowe na łódzkim Księżym Młynie dobiegają końca. Kilka tygodni temu zakończono rewitalizację budynków przy ul. Księży Młyn 5 oraz 3. A już niebawem zobaczymy efekty przebudowy zabytkowej lipowej alei.

REKLAMA

– Kolejna famuła na Księżym Młynie odzyskała swój blask. Obecnie kończymy roboty budowlane i konserwatorskie wewnątrz budynku. Powstało w nim 11 komfortowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 30 do 58 m2, w tym jedno mieszkanie z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Teren przed famułą zostanie uporządkowany tak, aby służył jako zielony ogród dla przyszłych mieszkańców. – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Budynek przekazany do zamieszkania zostanie w styczniu 2022, a wartość inwestycji wynosi 3 160 000 zł, z czego 1 500 000 zł to dofinansowanie z UE.

Jeszcze w tym roku gotowa będzie lipowa aleja, która jest znakiem rozpoznawczym Księżego Młyna. Po jej zachodniej stronie (parzyste numery ul. Księży Młyn) pojawiła się już brukowana jezdnia, a chodniki wyglądem przypominają drogę biegnącą już na tyłach odrestaurowanych robotniczych domów. Nie zabrakło również zieleni. Zasadzonych zostało 90 hortensji i blisko 200 sadzonek rozchodnika. Na żwirowej ścieżce ustawiane są nowe ławki, takie jak przy Kocim Szlaku. Trwa montaż 72 niskich ulicznych lamp.

Ulica po wschodniej stronie alei zostanie zmodernizowana wczesną wiosną 2022 r. Pojawi się na niej kilkaset sadzonek trawy ozdobnej, a ścieżki i trawniki zostaną uporządkowane. Obie uliczki będą jednokierunkowe, choć będą prowadzić pojazdy w przeciwne strony.

- Modernizacja alejki to powrót do korzeni. Jej odnowa cieszy zarówno nas przewodników, jak i mieszkańców oraz turystów, którzy licznie odwiedzają to miejsce – mówi Patrycja Czudak, przewodniczka.

Na Księżym Młynie, poza przestrzeniami wspólnymi, do 2023 r. zrewitalizowanych zostanie łącznie aż 47 budynków (mieszkalnych, jak i dawnych komórek oraz zabudowań gospodarczych).