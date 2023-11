Lobby w biurowcu: 10 inspirujących realizacji z Polski

Zagajnik w środku miasta, futurystyczny wystrój rodem z filmu sci-fi, a może wypełniona sztuką przestrzeń z wielkimi konstrukcjami niczym rzeźby? Pokazujemy 10 świetnych pomysłów na lobby biurowca z różnych biurowych obiektów w Polsce.

Green Horizon w Łodzi

Lobby w łódzkim biurowcu Green Horizon przeszło w 2023 roku dużą metamorfozę. Za projekt odpowiadali eksperci z działu Workplaces w Globalworth oraz znana pracownia MIXD.

Biurowiec Green Horizon po metamorfozie recepcji, fot. mat. pras.

Głównym założeniem projektantów było uczynienie przestrzeni bardziej funkcjonalnej. Ważnym elementem metamorfozy było także wprowadzenie do wnętrza naturalnej kolorystki oraz żywej roślinności. W efekcie powstały nowe, atrakcyjne dla użytkowników strefy.

Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów i ciepłej kolorystyki części reprezentacyjne w Green Horizon zyskały nowoczesny i jednocześnie przytulny charakter. Wnętrza uzupełniają stoliki, klasyczne, tapicerowane sofy i miękkie siedziska, co dodatkowo wpływa na komfort użytkowników i idealnie podkreśla lokalizację budynku, w którym historia przeplata się z nowoczesnością.

Olivia Prime B w Gdańsku

Zainspirowani japońską filozofią Shirin-Yoku architekci z pracowni Design Anatomy stworzyli w gdańskim biurowcu Olivia Prime B (będącym częścią zespołu Olivia Centre) lobby, które zostało zaprojektowane, aby łączyć świadome projektowanie z dbałością o zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników.

Lobby biurowca Olivia Prime B to połączenie świadomego projektowania z dbałością o zdrowie psychiczne i fizyczne użytkowników, fot. Tom Kurek

Powstało lobby, które jest więcej niż przedsionkiem prowadzącym do części biurowej. Jest to miejsce, które łączy świadome projektowanie z dbałością o zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników. Wszystko, od oświetlenia, aż po wybór roślin i materiałów, zostało zaplanowane tak, by wywołać u odbiorcy odczucie bycia w lesie. Zastosowanie naturalnych materiałów, takich jak drewno, kamień, a także obecność żywych roślin, wprowadza elementy natury do biurowego środowiska.

Zielone ściany, porośnięte roślinami, żyją i oddychają, tworząc naturalny ekosystem w sercu budynku. Zaprojektowane tak, aby oczyszczać powietrze i zwiększać poziom wilgotności, mają korzystny wpływ na zdrowie pracowników.

Varso Tower w Warszawie

W przestronnym lobby Varso Tower posadzone zostały wysokie drzewa a gatunki bucida buseras. Drzewa występują naturalnie w Meksyku, Ameryce Środkowej, na Florydzie i na Karaibach. Teraz znalazły się również w stworzonym w Varso Place zagajniku. W sumie w najwyższym budynku UE posadzono dwanaście takich drzew. Umilą czas użytkownikom biurowca oraz odwiedzającym go gościom. Lobby zdobi także ręcznie wykonana ceramiczna mozaika.

Sercem budynku Varso Tower jest przeszklone lobby, w którym znalazły się ławki usytuowane wśród... drzew. fot. Aaron Hargreaves / Foster + Partners

– Postanowiliśmy nawiązać do sztuki mozaiki warszawskiej. Istotnym elementem całego pomysłu była chęć współpracy z lokalnym artystą – mówi Jędrzej Kolesiński, architekt w Foster + Partners, pracowni odpowiedzialnej za projekt wieżowca. Całość kompozycji składa się z imponującej liczby 1800 kafli. Każdy z nich przechodzi długą drogę pod czujnym nadzorem warszawskiej artystki Krystyny Kaszuby-Wacławek – od doboru odpowiedniej gliny, poprzez formowanie, wypalanie i szkliwienie, do finalnego produktu.

Olivia Six w Gdańsku

Jeden z budynków kompleksu biurowego Olivia Centre w Gdańsku, Olivia Six, posiada niesztampowe i zaskakujące lobby. Za jego projektem stoi architektka Karolina Bernisz-Grabska.

Jeden z budynków kompleksu biurowego Olivia Centre w Gdańsku, Olivia Six, posiada niesztampowe i zaskakujące lobby, fot. mat. pras.

Podłogi w pierwszej części zaprojektowano w formie wielkiej szachownicy, ułożonej z mlecznego i czarnego kamienia. Część szachownicy przekracza granicę przeszklonych ścian budynku i rozciąga się także przed wejściem, przykuwając uwagę przechodniów.

Choć we wnętrzu dominują kolory: biały, czarny i czerwony, powierzchnie są gładkie, a ściany połyskliwe, lobby sprawia wrażenie przytulnego. By podkreślić wrażenie przytulności już w pierwszym kontakcie, tuż przed stanowiskiem recepcyjnym położono gruby, puszysty dywan. Z kolei południowa część lobby, do której prowadzi osobne wejście, ma charakter klubowej angielskiej biblioteki. Wygodne skórzane kanapy i fotele, ciężkie stoliki z surowego drewna i książki w oprawie na regałach doskonale wpisują się w atmosferę lobby, które ma być ciepłe, zapraszające i reprezentacyjne.

Warsaw Hub w Warszawie

W lobby biurowym budynku Warsaw Hub, którego wnętrza zaprojektowała pracownia Massive Design aranżacja łączy futurystyczny design inspirowany naturą z elementami roślinnymi. Donice z drzewami otoczone są miękkimi siedziskami i organicznymi ławkami, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Roślinność wspiera iluminacja zintegrowana z organicznymi liniami sufitu.

Futurystyczne lobby w biurowcu Warsaw Hub, fot. mat. prasowe Ghelamco

Świetlne efekty potęgowane są przez naturalnie wkomponowane, zakrzywione kolumny lustrzane. Ważnym elementem artystycznym projektu są też widoczne na tapicerkach grafiki trójwymiarowe, nawiązujące do liniowej geometrii sufitów.

Niezapomnianym doświadczeniem jest też wejście do przestrzeni handlowej przez łącznik prosto ze stacji metra dzięki zaprojektowanej przez architekta instalacji artystycznej w postaci setek ustawionych pod kątem luster, które zwielokrotniają odbicia przestrzeni i przechodzących gości. Podobne wrażenia i kreatywne efekty odbić powstają również w windach.

High5ive w Krakowie

Idea przyświecająca projektowi lobby ostatniego krakowskiego budynku High5ive zakładała stworzenie przestrzeni powitalnej, wyrafinowanej i konsekwentnej, ale jednocześnie ciepłej i zapraszającej.

Lobby w biurowcu High5ive w Krakowie, fot. mat. prasowe Skanska

Zaproponowano paletę kilku kluczowych materiałów co do których istnieje pewność, że będą pełniły swoją rolę w długim okresie czasu. Dotyczy to parametrów użytkowych oraz pewnej ponadczasowości w odbiorze, odpornej na przemijające mody.

Posadzki to przede wszystkim gres w dwóch tonacjach – szarej, betonowej oraz ciepłej, drewnianej. Ściany to głównie beton, w przeważającej części szczery, surowy, wylewany na miejscu. Sufit stanowi główny punkt całej koncepcji, prowadzi użytkownika bezpośrednio od wejścia do budynku gdzie został wykonany na wysokości około 7 metrów, poprzez przejście pionową ścianą a dalej już w części niższej w kierunku recepcji i holu windowego. Został skonstruowany z baffli z czerwonego dębu, mocowanych poprzez stalowy ruszt i system wieszaków do właściwej konstrukcji.

Dopełnieniem są tutaj drewniane regały i wielkolistna roślinność.

Warsaw Trade Tower w Warszawie

Warsaw Trade Tower, flagowy biurowiec z portfela Globalworth oddany do użytku w 1999 roku, zyskał w 2023 roku nowe lobby. By podkreślić wyjątkowość biurowca i uczynić go jeszcze bardziej funkcjonalnym, eksperci z działu Workplaces Globalworth we współpracy ze studiem architektonicznym MIXD, podjęli się rearanżacji lobby. W efekcie część reprezentacyjna WTT wyposażona została w nowe, wielofunkcyjne strefy.

Lobby po rearanżacji we flagowym biurowcu z portfela Globalworth, Warsaw Trade Tower. fot. mat. prasowe

Głównym założeniem projektantów było wykorzystanie atutów wnętrza. Dzięki dużej ilości światła dziennego i istniejących materiałów stworzono jeszcze bardziej unikalną przestrzeń. Światło wprowadza do wnętrza przez wszystkie piętra holu imponujący świetlik dachowy i duże przeszklenia. Takie rozwiązanie gwarantuje dużą ilość światła w słoneczną pogodę, które niezwykle ożywia wnętrze. Projektanci z MIXD postanowili wykorzystać ten atut umieszczając pod świetlikiem wysokie na trzy metry, kryształowe żyrandole, zaprojektowane specjalnie dla WTT.

Kompleks biurowy Diuna w Warszawie

Na warszawskim Służewcu jesienią br. końca dobiegły najważniejsze prace związane z modernizacją kompleksu biurowego Diuna. Diuna, wcześniej Marynarska Business Park, została otwarta w 2008 roku. Za nową odsłoną kompleksu stoi Za nową odsłoną kompleksu stoi MJZ Studio. W ramach modernizacji w kompleksie przemianę przeszły również cztery lobby budynkowe, za projekt których odpowiada Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

W ramach modernizacji kompleksu biurowego Diuna przemianę przeszły również cztery lobby budynkowe. fot. mat. prasowe

Architekt postawiła na ogromne artystyczne rzeźby, które znalazły się w każdym z holi biurowych. Podkreślają one płynność pomiędzy wszystkimi przestrzeniami wspólnymi, przenikając się także z krajobrazem patio. Oprócz tego, we wnętrzach naczelne miejsce stanowi sztuka - znalazły się tutaj prace zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. W każdym z czterech lobby wyznaczono także wygodne miejsca do pracy oraz spotkań.

Globis Poznań w Poznaniu

Lobby i hole w biurowcu Globis Poznań przeszły metamorfozę w 2021 roku. Za kompleksowe wykonanie prac budowlano-wykończeniowych odpowiadali eksperci w dziedzinie fit-out’u z firmy Tétris. Projekt wnętrz to dzieło pracowni Insomnia.

Projekt holu wejściowego z funkcją recepcji i holi windowych w Globis Poznań powstał w duchu recepcji biurowych przypominających lobby hotelowe – dominują miękkie tkaniny, sofy i stoliki, przy których można załatwić służbowe obowiązki, odbyć krótkie spotkanie lub po prostu odpocząć.

Lobby w biurowcu Globis Poznań, fot. mat. prasowe Tétris

Przestrzeń zyskała nowoczesny, ale jednocześnie przytulny charakter. Warto zwrócić uwagę na niestandardowe, efektowne detale wykończenia, które zastosowano we wnętrzach. Mowa tu, po pierwsze, o drewnianych elementach na ścianach, suficie i kontuarze recepcyjnym, które zostały wykonane z termo jesionu. Ponadto, przy wykończeniu zastosowano także mikro cement na posadzkach, który powstaje w wyniku wieloetapowego, skomplikowanego procesu. Wnętrze recepcji ożywiają kolorowe fotele i sofy oraz miękka wykładzina.

- Wnętrze zachwyca połączeniem eleganckiego betonu z elementami drewna i ocieplającymi klimat, kolorowymi meblami - mówi Paweł Pikus, Contract Director, Tétris.

Forest w Warszawie

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta.

Lobby budynku Forest w Warszawie, fot. mat. prasowe HB Reavis

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Pełne zieleni jest również lobby biurowca, co doskonale obrazują zdjęcia inwestycji.